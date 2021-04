Törmäsitkö näihin siansaksaksi laadittuihin katumainoksiin? Syynä ei ollut tietokonevirhe, vaan 770 miljoonaa ihmistä koskettava ongelma

Kaupunkien katukuviin ja vaikuttajien sosiaalisen median kanaviin on ilmestynyt viime päivinä lukukelvottomia tekstejä, jotka ovat herättäneet ihmetystä kansalaisissa. Kyseessä on Suomen World Visionin järjestämä kampanja, jossa halutaan nostaa esille lukutaidottomuus kansainvälisellä tasolla. Suomessa lukutaito on hyvällä mallilla muuhun maailmaan nähden.

– Suomessahan asiat ovat tosi hyvin. Suomalaiset ovat maailman lukutaitoisinta kansaa, kertoo Lukukeskuksen toiminnanjohtaja Ilmi Villacís.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Villacís kuitenkin muistuttaa, ettei asia ole kokonaisuudessan näin yksiselitteinen.

– Asia ei ole niin ruusuinen. Vaikka Suomi pärjää hyvin, heikkoja lukijoita on koko ajan enemmän. Viidestä kymmeneen prosenttiin väestöstä kokee jotakin vaikeutta lukemisessa.

"Sitä ei missään tapauksessa kannata hävetä"

Villacís avaa, millaiselta heikosta lukijasta voi tuntua.

– Ehkä on helpompaa ajatella tilannetta, että menisit itse vieraaseen maahan, jossa et ymmärrä yhtään kirjainta tai tekstiä. Tai et ymmärrä, mitä sinulle puhutaan. Siltä varmaan tuntuu, kun lukutaito on heikko.

Jos lukeminen tuntuu haastavalle, sitä ei pidä missään nimessä hävetä.