Tällaista oli opiskelu kohutussa psykoterapiainstituutissa Helsingissä – opiskelijat kaipaavat jutulle päätepistettä

Instituutin psykoterapiakoulutukseen ehti osallistua satoja opiskelijoita, jotka nyt uhkaavat jäädä ilman heille luvattua psykoterapeutti -nimikettä. Valvira päätti tammikuussa, ettei se myönnä psykoterapeutin pätevyyttä Helsingin psykoterapiainstituutin ja brittiläisen University of the West of Englandin yhteistyössä järjestetyn koulutuksen käyneille.