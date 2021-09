Lähes 60 000 lintua merkannut Hannu ja harjoittelija Jenni kertovat, mikä tekee rengastamisesta haastavaa: "Lajin lisäksi pitäisi määrittää myös ikä ja sukupuoli"

Verkot on viritetty valmiiksi Espoon Laajalahdella ja pian rengastaja voi aloittaa työnsä. Västäräkin irrottaa verkosta rengastusharjoittelija Jenni Kallio. Lintujen laji, sukupuoli ja ikä määritellään. Niiden kunto tarkistetaan ja jalkaan kiinnitetään rengas, jos sellaista ei vielä ole.

– Vaikeinta ei ole lintujen käsitteleminen ja mittaaminen vaan määrittäminen. Yllättäen linnut eivät olekaan sen näköisiä kuin lintukirjoissa etenkään näin syksyllä. Mukana on poikasia ja sulkasatoisia ja kaikenlaisia. Kun pitäisi määrittää lajin lisäksi myös sukupuoli ja ikä, niin se onkin aikamoisen haastavaa, tunnustaa Kallio.

– Ruovikkolajeissa on monta vaikeaa tunnistettavaa, esimerkiksi rytikerttunen ja luhtakerttunen. Siinä katsotaan siipikaaviosta toisen käsisulan ulkokovertumia. Nuorilta rytikerttusilta katsotaan myös kielitäplä, että onko täpliä vai ei.

Rengastukset tuottavat tärkeää tietoa linnuista

Rengastajia on Suomessa reilut 700, heistä naisia alle 100. Uusia rengastajia liittyy joukkoon 10-20 vuodessa. Rengastaminen aloitetaan kokeneen rengastajan apulaisena. Hannu Ekblom rengasti ensimmäiset lintunsa reilut 32 vuotta sitten. Tähän mennessä hän on rengastanut 160 lintulajia ja kertyneiden rengastusten määrä on vaikuttava.