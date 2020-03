Merikotka hautoo melkein Helsingin keskustassa – poikasten odotetaan kuoriutuvan huhtikuun lopulla: Katso video!

Lopin saarella Helsingin Vanhankaupunginlahdella pesivät tavallisesti harmaahaikarat. Tänä vuonna muuttomatkalta palaavia haikaroita odotti yllätys: pesimäsaaren korkeimmalla sijaitsevaan pesään oli asettunut merikotkapariskunta. Alkuhämmennyksen jälkeen yhteiselo alkoi sujua.

– Alku oli vaikea. Harmaahaikarat katselivat tuolta puolen kilometrin päästä ihmeissään. Nyt ne näyttävät olevan ihan sovussa kyllä, mutta saa nähdä, kun poikaset tulevat, niin sitten alkaa taistelu. Poikaset vaativat ruokaa ja ottavatko ne sitten harmaahaikaran poikasia, arvuuttelee merikotkarengastaja Hannu Ekblom.

Häirintä voi vaarantaa pesinnän

Merikotkapariskunnan parittelu saatiin ikuistettua ja nyt on käynnissä noin kuusi viikkoa kestävä munien haudonta. Jos kaikki sujuu hyvin, poikasen tai poikasten odotetaan kuoriutuvan huhtikuun loppupuolella. Merikotkat saavat yleensä 1-3 poikasta.

Riskejä on kuitenkin edelleen paljon ja yksi niistä on häirintä. Parista tapauksesta on raportoitu: pesän lähellä lennätettiin dronea ja joku liikkui kumikanootilla saaren lähistöllä. Toistaiseksi pesintä on kuitenkin jatkunut.

– Tässä on kyllä aika hyvä valvonta. Tässä on 5-6 lintutornia, joista on näkyvyys suoraan pesälle ja melkein kaikissa näyttää olevan nytkin porukkaa. Tuo saari, johon merikotkat ovat asettuneet on varmaan kaikkein turvallisin paikka tällä alueella, arvioi Ekblom.

Lintujen ikä määritellään nokan, silmien ja pyrstön värin perusteella

Muutenkin pesän sijainti on erinomainen.

– Tämä on ihan loistava, jos ajattelee niiden poikasia. Ruokaa on ihan lähellä, sekä kaloja että lintuja, huomauttaa Ekblom.

Vanhankaupunginlahden merikotkilla ei ole renkaita, joten ei tiedetä, mistä ne ovat tulleet. Nokan, silmien ja pyrstön värin perusteella voidaan kuitenkin määritellä lintujen ikä.

– Niillä on ikää 7-10 vuotta. Nokka on nuorilla linnuilla ihan tumma. Vuosittain se vaalenee ja vaalenee ja 5-6 -vuotiailla se on täysin keltainen. Sitten, kun lintu on 20-30 -vuotias, nokka on jo ihan vaaleankeltainen. Silmän iiris on nuorella linnulla suklaanruskea. Vanhalla linnulla se tulee keltaiseksi ja ihan vaaleaksi. Pyrstö on nuorella linnulla ihan ruskea ja vaalenee iän myötä. Näillä se näyttäisi olevan ihan vaalea, selittää Ekblom lintujen iän määrittämistä.

Historiallinen pesintä pääkaupungin keskellä

Jos pesintä onnistuu, kyseessä on historiallinen tapahtuma.

– On se tosi harvinaista. En tiedä yhtään Euroopan maata, jossa merikotkat olisivat tulleet pesimään melkein pääkaupungin keskustaan, vahvistaa Ekblom.

Jos tämä merikotkapari asettuu pysyvämmin Vanhankaupunginlahdelle, sinne ei mahdu muita merikotkia pesimään.