Ammattimiehen vinkit hiihtoloman automatkoille – huomioi nämä, jos tavaraa on enemmän kuin autoon tahtoo mahtua

Ihan ensimmäiseksi kannattaa varmistaa auton huoltotilanne. Jos huolto alkaa olla ajankohtainen, saattaa sen vielä ehtiä teettämään ennen matkalle lähtöä. Huolto-ohjelman mukaan huollettu auto on toimintavarmempi ja turvallisempi kuin sellainen, jonka huollosta on jo kulunut aikaa.

Samalla on syytä puhdistaa tuulilasi myös sisäpuolelta ja varmistaa pyyhkijänsulkien kunto sekä valojen toiminta. Kuljettajan on lisäksi tunnettava valojen toimintaperiaate eli tiedettävä, missä valokatkaisimen asennossa myös auton takavalot palavat ja miten takasumuvalo kytketään päälle.

Kun auto kuormataan täyteen ihmisiä ja tavaraa, on myös rengaspaineet nostettava kuormitusta vastaaviksi. Käyttöohjekirjassa on neuvottu oikeat paineet pienelle ja isommalle kuormalle.

Varaa aikaa taakkatelineen ja suksiboksin asennukseen

Taakkateline ja suksiboksi on asennettava katolle huolellisesti. Asennusta ei kannata jättää viimeiseen iltaan – varsinkaan, jos on asentamassa kyseistä telinettä tai boksia autoon ensimmäistä kertaa. Uuden taakkatelineen huolellinen kokoaminen vie yllättävän kauan.

Sekä suksiboksin että taakkatelineiden kiinnitys on tarkastettava säännöllisesti. Kuljettajan on myös koko ajan pidettävä mielessä, että auto on boksin kanssa tavallista korkeampi. Erityisesti tämä on huomioitava kovassa sivutuulessa sekä pysäköintihalleihin tai vastaaviin ajettaessa.