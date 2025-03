Lähde: Red Bull tekemässä radikaalin ratkaisun floppikuskin kanssa

Motorsport.com-sivuston mukaan Yuki Tsunoda saattaa korvata Red Bullin floppikuljettaja Liam Lawsonin jo F1-kauden seuraavassa kisassa Japanissa.

Täksi kaudeksi Red Bullille siirtyneen Lawsonin alkukausi on ollut jopa katastrofaalisen huono. Avauskisassa tuli keskeytys lukuisten töppäilyjen jälkeen. Tänään Kiinan GP:ssä viimeisenä matkaan lähtenyt Lawson nousi muutaman pykälän, mutta oli lopulta vasta 15:s, mikä ei varmasti tyydytä Red Bull -johtoa.

Lawson ei ole onnistunut tällä kaudella vielä missään vaiheessa eikä millään osa-alueella. Hän on jäänyt tallin ykköskuljettajasta, Max Verstappenista, toistuvasti todella kauas.

Motorsportin tietojen mukaan päätöstä Lawsonin tulevaisuudesta ei ole tehty, mutta tallissa keskustellaan kiiivaasti uusiseelantilaisen korvaamisesta Red Bullin sisartallin Racing Bullsin Yuki Tsunodalla. Motorsport pitää tällaista siirtoa jopa todennäköisenä.

Lawson ei osannut ainakaan lauantaina kertoa, mistä saisi lisää vauhtia. Sen hän kuitenkin myönsi, että tarvitsisi lisää aikaa.

– Sitä minulla ei valitettavasti ole, Lawson myönsi eilen.

Red Bullin neuvonantaja Helmut Marko vahvisti Lawsonin kommentin, että aikaa ei ole.

Yuki Tsunoda on suoriutunut alkukaudella edukseen Racing Bullsilla. Kiinan kisassa hän jäi vasta sijalle 19, mutta se ei johtunut hänen ajosuorituksestaan. Racing Bulls menetti asemia ratkaisevasti kahden pysähdyksen taktiikalla. Sen lisäksi Tsunodan etusiipi hajosi itsestään, ja japanilanen joutui käymään vaihtamassa sen tippuen siksi koko joukon hännille.

Mitään lopullista Marko ei ole Lawsonin tilanteesta lausunut, mutta kehut Tsunodan suuntaan eivät vaikuta uusiseelantilaisen kannalta rohkaisevilta.

– Yuki on aivan erilainen kuljettaja kuin aikaisemmin. Hän on elämänsä kunnossa. Hän on vaihtanut manageria ja nyt hänellä on eri lähestymisitapa. Hän on kasvanut. Siinä kesti jonkin aikaa, mutta juuri nyt näyttää siltä, että homma toimii, Marko kehui japanilaista.