Red Bullin rääväsuu myöntää: talli teki virheen F1-kuljettajamarkkinoilla

Red Bullin neuvonantaja ja värikkäistä lausunnoistaan tuttu Helmut Marko myöntää, että talli teki virheen, kun se värväsi uusiseelantilaisen Liam Lawsonin tallin toiseksi kisakuskiksi.

Red Bull ilmoitti torstaina, että se nostaa alkukaudella Racing Bullsilla ajaneen Yuki Tsunodan tallin toiseksi kuskiksi. Tsunoda tekee Red Bull -debyyttinsä ensi viikolla ajettavassa Japanin GP:ssä.

Tsunoda korvaa Liam Lawsonin, joka palaa nyt Racing Bullsin riveihin.

Lawson ehti ajaa Red Bullilla vain Australian ja Kiinan osakilpailuissa. Red Bullin neuvonantaja Helmut Marko perusteli energiajuomayhtiön tekemää kuljettajamuutosta OE24-kanavalle.

– Australiassa hänen (Lawson) autoonsa iski turbovika kolmansissa vapaissa harjoituksissa. Hän menetti tuon seurauksena tärkeitä kilometrejä, mitkä maksoivat hintaa, Marko aloitti, jatkaen perään:

– Se, mitä hän on saanut tähän mennessä aikaiseksi, jäi liian vajaaksi. Tarvitsemme toisen vahvan kuljettajan, ihan jo tallin strategiaa varten.

Lawson keskeytti Australiassa, kun hän ajoi ulos radalta. Kiinassa Lawson jäi joukon hännille sekä lauantain sprintti- että sunnuntain normaalimittaisessa kisassa.

– Lawson ei pystynyt takomaan tulosta. Hänen alamäkensä alkoi Australiasta. Hän koki saman ilmiön kuin nyrkkeilijä, joka ottaa iskun vastaan, eikä pysty toipumaan siitä. Tuollaisesta spiraalista on vaikea päästä eroon, Red Bullin neuvonantaja Marko perkasi, myöntäen perään:

– Kaiken tuon myötä Lawsonin palkkaus oli virhe.

Lawson taisteli viime vuoden loppuvaiheilla Red Bullin kisakuskin paikasta juuri japanilaista Tsunodaa vastaan. Red Bullin kuljettajapäätöksistä vastaava Marko perusteli sen, miksi talli valitsi alun perin Lawsonin.

– Yuki ei ollut tarpeeksi johdonmukainen. Sen takia päädyimme yksimielisesti Lawsoniin, Marko kertoi.

Nyt Red Bullille nostettava Tsunoda väläytteli vauhtiaan erityisesti Australian ja Kiinan osakilpailujen aika-ajoissa.

– On totta, että RB21 (Red Bullin tämän kauden menopeli) on vaikeasti ajettava auto. Racing Bullsin menopeliä on helpompi hallita ja se on erittäin nopea aika-ajoissa. Kisaolosuhteissa se jää kuitenkin Red Bullin auton jalkoihin, Marko toteaa.

Red Bullin toinen kuljettaja Max Verstappen on esiintynyt varsin mallikkaasti alkukauden kisoissa. Verstappen oli toinen Australiassa ja neljäs Kiinan GP:ssä.

F1:n kuljettajien MM-sarjaa johtaa McLarenin Lando Norris.