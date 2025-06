Max Verstappen laukoi melkoisen kommentin kysymykseen tallikaveristaan

Red Bullin Max Verstappen lausui pöyhkeitä kommentteja Barcelonan aika-ajon jälkeen.

Verstappen oli Barcelonan aika-ajojen kolmas jääden McLaren-kaksikon taakse. Toinen Red Bull-kuljettaja Yuki Tsunoda taas jäi koko joukon viimeiseksi, mikä oli tallille todella kova epäonnistuminen. Tsunoda ei ole onnistunut Red Bullille siirtymisensä jälkeen löytämään lähellekään sitä vauhtia, mitä Verstappen on pitänyt.

Hollantilainen asettui kuitenkin japanilaiskuskin taakse, kun häneltä kysyttiin Tsunodan huonosta aika-ajosta.

– Yuki ei ole pannukakku. Tämä (Red Bullin kakkoskuskin kehno menestys) on ollut meneillään jo kauan, Verstappen sanoi ja tarjoili perään melkoisen kommentin SkySportsin mukaan.

– Ehkä se on merkki. Mistä, ehkä voitte päätellä itse, hollantilainen täräytti.

Kommentti ei ole täysin yksiselitteinen, mutta vähintäänkin vihjaa siihen suuntaan, että Verstappen pitää itseään ylivertaisena tallikaveriinsa ja edeltäviin tallikavereihinsa nähden. Kommentin voi tulkita myös olevan piikki Red Bullin autojen suuntaan, mikä sisältää myös tulkinnan, että Verstappen pystyy ajamaan kehnommallakin autolla kärkitaistossa.

Verstappen on kiistatta ollut yksi F1-sarjan parhaista kuljettajista, mistä on todisteena neljä edellistä maailmanmestaruutta, mutta tällä kaudella McLarenit ovat olleet häntä nopeampia, mikä on saanut hollantilaisen kitisemään entistä useammin.

Verstappen on ollut ylivoimainen tallitoveriinsa nähden viime kaudesta lähtien. Viime vuonna Sergio Perez tippui Verstappenin vauhdista täysin. Sama kaava on jatkunut tällä kaudella. Liam Lawson aloitti Red Bullin toisena kuljettajana, mutta kehnojen tulosten myötä hänet korvattiin Yuki Tsunodalla, joka oli ajanut alkukauden pirteästi Racing Bullsilla. Tsunodan vauhti katosi hänen tultuaan Red Bullille, Lawson on puolestaan alkanut taas löytää kyytiään Racing Bullsilla.

Tsunoda: "Jotain outoa"

Red Bullin kakkoskuljettaja Yuki Tsunoda oli jo ensimmäisten harjoitussessioiden jälkeen ymmällään vauhdin puutteestaan Barcelonan radalla, ja sama kaava jatkui aika-ajoissa.

Tsunoda jäi koko joukon viimeiseksi ja lähtee tämän päivän kilpailuun ruudusta 20.

Japanilainen sai mielestään aikaan sellaisen nopean kierroksen, johon hän oli tyytyväinen aika-ajojen ensimmäisessä osiossa, mutta se ei riittänyt alkuunkaan jatkoonpääsyyn.

– Muihin kisaratoihin verrattuna menetin suorituskykyä merkittävästi. Ensimmäisistä harjoituksista lähtien pito on ollut todella kehnoa. Jotain outoa on meneillään, Tsunoda kommentoi.

Tv-kuvien perusteella japanilaisen ajaminen oli todella varovaista, eikä hän vaikuttanut luottavan autoonsa ja renkaiden pitoon juuri ollenkaan muihin verrattuna, vaan ajeli todella varman päälle, minkä seurauksena tulos oli totaalinen fiasko.

– Olin melko tyytyväinen nopeaan kierrokseen Q1:ssä. Minulla oli itseluottamusta, mutta pitoa ei ollenkaan. Vaikea tilanne, Tsunoda pyöritteli.

– Yritimme parhaamme, jotta saamme ongelman korjattua, mutta mitä vain teimme tasapainon eteen, ei tuonut lopulta parannusta.