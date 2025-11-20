The Telegraphille puhuneiden virkamieslähteiden mukaan Ukraina vuokraisi Donbasin aluetta Venäjälle rahaa vastaan.

Brittilehti Telegraph kertoo saaneensa yksityiskohtaisempia tietoja Yhdysvaltojen rauhansuunnitelmasta Ukrainan sodan lopettamiseksi.

Lehdelle puhuneiden virkamieslähteiden mukaan Ukraina vuokraisi Donbasin aluetta Venäjälle rahaa vastaan.

Donbas säilyisi Ukrainan osana. Lähteet eivät lehden mukaan kertoneet, millaista summaa vastaan alue vuokrattaisiin. Tällä hetkellä Venäjä miehittää melkein koko Donbasia.

Uutistoimisto AFP:n tietojen mukaan Krimin niemimaa sekä muita Venäjän valtaamia alueita tunnustettaisiin Venäjälle kuuluviksi. Lisäksi Ukrainan tulisi suunnitelman mukaan pienentää armeijaansa.

Lähteet: Venäjästä virallinen kieli

Suunnitelma estäisi Telegraphin mukaan myös ulkomaisten joukkojen lähettämisen Ukrainaan, lopettaisi Yhdysvaltojen sotilaallisen avun ja estäisi ulkomaisten diplomaattilentokoneiden laskeutumisen Ukrainan maaperälle.

Lisäksi venäjän kielestä tehtäisiin Ukrainan virallinen valtion kieli, Telegraph kertoo lähteidensä perusteella. Tällä hetkellä ukrainan kieli on Ukrainan ainoa valtion virallinen kieli. Telegraphin kertomasta ei selvinnyt, jäisikö ukrainan kieli valtion pääasialliseksi kieleksi.

Venäjän ortodoksinen kirkko saisi Telegraphin tietojen mukaan myös suunnitelmassa virallisen aseman miehitetyillä alueilla.

Aselevon ylläpitämiseksi Ukraina saisi lehden mukaan neuvotella turvallisuustakuista Yhdysvaltojen ja Euroopan maiden hallitusten kanssa.

Kyiv Independentin mukaan Ukrainan pitäisi myös luopua "tietyistä asejärjestelmistä". Telegraphin mukaan Ukrainalta kiellettäisiin pitkän kantaman ohjusten hallussapito.

Yli kolme ja puoli vuotta kestäneen Venäjän hyökkäyssodan aikana Ukraina on onnistunut torjumaan merkittävän osan Venäjän lähettämistä drooneista ja ohjuksista sekä kehittynyt valtavasti droonipuolustuksessa ja niiden rakentamisessa.

Kyiv Independent: Ukraina ei ole mielissään

Ukrainan johto ei ole mielissään Yhdysvaltojen laatimasta uudesta rauhansuunnitelmasta Ukrainalle. Asiasta on kertonut lähde Ukrainan presidentin kansliasta nimettömänä Kyiv Independent -medialle.

Lähteen mukaan Yhdysvallat on suunnitelmissaan taipumassa Venäjän vaatimusten mukaisiin raameihin.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ei torstaina aamupäivällä ollut vielä itse julkisuudessa kommentoinut suunnitelmaa. Telegraphin lähteiden mukaan Valkoinen talo painostaisi häntä hyväksymään suunnitelman.

Kyiv Independentin mukaan sen lähde Zelenskyin kansliasta vahvisti aiemmin Axiosin kertomat tiedot. Niiden mukaan uutta rauhansuunnitelmaa laati Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff, joka on keskustellut siitä Venäjän lähettilään, maan valtiollisen sijoitusrahaston johtajan Kirill Dmitrijevin kanssa.

Yhdysvaltojen uuden suunnitelman sisällöstä on tihkunut vain hajanaisia ja vahvistamattomia tietoja. Vuotaneiden tietojen perusteella Ukraina joutuisi taipumaan suuriin myönnytyksiin.

Venäjä hyödyntää Ukrainan heikkouksia

Yhdysvaltojen ehdotukseen perehtyneen lähteen mukaan Venäjä maksimoi jälleen vaatimuksensa vaistottuaan Ukrainan heikentyneen aseman sodan etulinjassa, Kyiv Independent kertoo. Lisäksi Venäjä hyödyntää Zelenskyin lähipiiriin liittyvää korruptioskandaalia, lähde arvioi.

Aiemmissa vaatimuksissaan Venäjä oli keskittynyt lähinnä aluevaltauksiensa varmistamiseen.

Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä sekä varhain keskiviikkona Venäjä teki massiivisen ilmahyökkäyksen Ukrainan länsiosassa sijaitsevaan Ternopiliin. Kuolonuhreja on tähän mennessä raportoitu ainakin 26, joiden joukossa oli kolme lasta.

Zelenskyi kertoi torstaiaamuna X:ssä, että ainakin yli parikymmentä ihmistä oli yhä kateissa ja pelastustyöt jatkuivat yli parinsadan pelastajan voimin.

Zelenskyi: Puolustusyhteistyö jatkuu

Zelenskyi matkusti keskiviikkona Turkkiin tapaamaan maan presidenttiä Recep Tayyip Erdogania, tarkoituksena elvyttää neuvotteluja Venäjän kanssa vaihtoehtoisten kanavien kautta.

Tapaamisen jälkeen kirjoittamansa X-viestin perusteella Zelenskyi ei ainakaan heti suunnitellut antautumista Venäjän vaatimuksille Ukrainan puolustuskyvyn heikentämisestä.

– Keskustelimme (Erdoganin kanssa) puolustusyhteistyön lisäämisestä, yhteisistä tuotantohankkeista ja koordinoinnista ihmishenkien suojelemiseksi tehokkaammalla tavalla, Zelenskyi kirjoitti Ankaran-vierailunsa jälkeen.

– Käsittelimme tilannetta myös diplomatiassa ja pyrimme ohjaamaan kaiken toiminnan kohti ihmisarvoista rauhaa ja taattua turvallisuutta. – – Jatkamme tiivistä yhteistyötä ja ponnisteluja kaikkien kumppaneiden kanssa, Zelenskyi kirjoitti.