Ott Tänakilta voimakas reaktio Kalle Rovanperän ratkaisuun – "Toivon todella"

Hyundain Thierry Neuville pui, että yksi suurimmista tähdistä, kahdeksankertainen maailmanmestari Sébastien Ogier on jo ollut vajaan MM-kauden ajajia, ja nyt Rovanperän myötä on entistä vähemmän maailmanmestaruudesta kilpailevia kuskeja. Niitä ei ole ollut muutoinkaan paljon.

Neuvillen mukaan Rovanperänkin tapaus osoittaa, että "jokin on pielessä". Belgialainen painotti, että MM-rallista puuttuu show-elementtiä, jota kova kilpailukin toisi.

– Yksikin kuljettaja vähemmän on ongelma, Neuville sanoi.

Tänak: "Toivon todella, että tämä avaa silmiä"

Neuville nimesi Rovanperän ratkaisun myötä kovimmaksi kilpailijakseen Hyundaille M-Sport Fordilta palaavan virolaiskuski Ott Tänakin , joka on voittanut maailmanmestaruuden vuonna 2019 Toyotalla.

– Jotain on todella pielessä, Tänak korosti.

Tänak huomautti, että kuljettajilla on kuitenkin sama oma leiviskänsä tehtävänä, keitä tahansa onkaan vastassa kilpailemassa.

Lappi: "Jotain täytyy muuttaa"

– Jos näin on, se osoittaa, että hänkin on väsynyt matkusteluun siellä täällä. Koko kausi vaatii tässä lajissa sitoumusta, Lappi kommentoi ja lisäsi, että rallivuosi on paljon muutakin kuin tv:ssä näkyvä tai median edessä vietettävä osuus.