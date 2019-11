Lääkkeet purevat koiriin entistäkin paremmin – syynä antibioottien vähennys

Antibiootteja käytetään entistä vähemmän, jolloin bakteerit eivät pääse kehittämään niille resistenssiä. Kissojen bakteerit ovat edelleen keskimäärin herkempiä antibiooteille kuin koirien. Käyttö on vähentynyt, muun muassa hoitokäytäntöjen muuttamisen vuoksi.

– Antibioottien käyttöä on saatu vähennettyä erityisesti iho- ja korvatulehduspotilailla. Iho- ja korvatulehdukset ovat koirilla hyvin yleisiä vaivoja, mutta niiden taustasyynä on hyvin harvoin bakteeri-infektio. Hoitoa on kohdistettu tehokkaammin taustasyyn hoitoon, sanoi Helsingin yliopiston laboratorioeläinlääkäri Katarina Eskola tiedotteessa.