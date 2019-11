Antibioottien käyttö Suomessa vähenee edelleen – samalla antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien määrä kasvaa

THL:n tilastojen mukaan antibioottien kulutus Suomessa on vuodesta 2011 lähtien vähentynyt keskimäärin viiden prosentin vuosivauhtia sekä avohoidossa että sairaaloissa. Koko Euroopassa sen sijaan antibioottien käyttö on pysynyt samalla tasolla viimeiset kymmenen vuotta.

Euroopassa käytettiin viime vuonna bakteerilääkkeitä keskimäärin 20 annosta päivässä tuhatta asukasta kohden. THL:n mukaan Suomen vastaava luku oli 17, mikä on samaa suuruusluokkaa kuin muissa Pohjoismaissa.

Poikkeuksena Suomessa ovat laajakirjoiset eli useisiin mikrobeihin tehoavat antibiootit. Niiden käyttö ei ole vähentynyt ja siinä on THL:n mukaan myös suuria alueellisia eroja.

VRE-bakteerit yleistyvät Suomessa ja Euroopassa

Viime vuonna Suomessa löydettiin vankomysiinille vastustuskykyisiä enterokokkeja (VRE) selvästi enemmän kuin edellisvuonna. Suunta on sama kuin muuallakin Euroopassa: THL:n mukaan VRE-bakteerien merkitys vakavien infektioiden aiheuttajana on kasvanut vuodesta 2015 lähtien koko Euroopan talousalueella. VRE aiheuttaa tyypillisesti infektioita potilailla, joiden puolustuskyky on heikentynyt.