"Lääkärit usein puhuivat meille sikiöistä, vaikka meille he olivat lapsia" – keskenmenot ovat yleinen, mutta huonosti hoidettu ja vaiettu asia

Kliinisesti todetuista raskauksista noin 10–15 prosenttia päättyy keskenmenoon ja on arvioitu, että jopa 20–60 prosenttia kaikista alkaneista raskauksista keskeytyy.

Keskenmenot ovat vieneet espoolaisilta Emmalta ja Shanelta neljä kaivattua vauvaa: "Tuntui, ettei me vain tulla saamaan eläviä lapsia"

– Huomasin, että keskenmeno on tabu, jota jotkut läheisemme eivät pystyneet kohtaamaan. Esimerkiksi osa lapsiperheellisistä ystävistämme ei osannut enää viettää aikaa kanssamme, kertoo Shane.

"Tuntuu julmalta, ettei poikamme olleet yhteiskunnalle olemassa, vaikka he olivat lapsiamme"

– Koska he syntyivät ennen raskausviikkoa 22, ei heitä virallisesti ole ollut olemassa. He eivät saaneet synnyin- tai kuolintodistusta, eikä heille olisi tarvinnut antaa nimiä. Myöskään hautaamisen suhteen ei ollut mitään rajoituksia, Emma kertoo.

– Minkään virallisten rekisterien mukaan emme olleet vanhempia, ennen kuin saimme elävän tyttövauvan neljännen raskauden onnistuttua. Tuntuu julmalta, ettei poikamme olleet yhteiskunnalle olemassa, vaikka he olivat lapsiamme ja me tunsimme itsemme vanhemmiksi tyhjästä sylistä huolimatta.

Käpy Lapsikuolemaperheet ry kommentoi MTV Uutisille syyskuussa , että se, ettei kuolleena syntynyttä lastaan saa nimetä, on vanhempia kohtaan todella loukkaava ja merkittävä epäkohta Suomen laissa.

Käpy ry:n puheenjohtaja Krista Nuutinen sanoo 23.9.2023 julkaistussa artikkelissa , että kuolleena syntyneen lapsen vanhemmilla on velvollisuus haudata vauvansa, mutta ei oikeutta nimetä tätä.

Joka kymmenes keskenmenon kokenut jää ilman hoitoa

Simpukka ry on selvittänyt kyselytutkimuksellaan, miten keskenmenot vaikuttavat terveyteen ja millaista hoitoa keskenmenon jälkeen on saatu .

– Ensimmäisen keskenmenon jälkitarkastuksessa, kuusi viikkoa tapahtuneesta, rupesin itkemään, kun lääkäri kysyi minulta taustatietoja. Itkuuni lääkäri sanoi, että ai sä olet vieläkin surullinen. Tuntuu, että lääkäreillä on vähän sellainen uutta putkeen suhtautuminen, jos tiedoissa lukee keskenmeno. Aivan kuin he ajattelisivat, että mitä sä nyt tuollaista suret, kertoo Emma kokemuksistaan.

– Lääkärit myös usein puhuivat meille sikiöistä, vaikka meille he olivat lapsia. Hoitajat ja kätilöt puhuivat puolestaan vauvoista ja olivat muutenkin empaattisempia.

Keskenmenojen hoito lohdutonta Suomessa

– Toisen ja kolmannen keskenmenon jälkeen sain sairaalasta lapun, jossa kerrottiin yleistietoa raskauden keskeytymisestä. Lapussa luki, että on varmaan helpottavaa tietää, että kaksi tai kolme peräkkäistä keskenmenoa on todella todella harvinaisia. Se teksti oli kuin suolaa haavoihin. Eikö niitä lappuja voisi katsoa vähän sillä silmällä, kenelle niitä annetaan, Emma pohtii.

– Keskenmenon hoidon tila Suomessa on lohduton. Keskenmeno on elämän kokoinen menetys, jota on lupa surra. Hoitavan tahon tulee tarjota aina asianmukaista hoitoa ja psykososiaalista tukea, muistuttaa Savio.