Pia sai viisi keskenmenoa – gynekologin loukkaavat sanat eivät unohdu koskaan

Päivään liittyy kello 19 järjestettävä kansainvälinen kynttilän sytyttämisen Wave of Light -hetki.

Puutteellinen keskenmenojen hoito vaikuttaa suomalaisten lapsilukuun

Simpukka ry:n toiminnanjohtajan Piia Savion mukaan ilmiö on erittäin huolestuttava.

– Suomen syntyvyys on alhaisimmillaan sitten vuoden 1836 jälkeen. On kestämätöntä, että keskenmenojen hoito on Suomessa niin puutteellista, että osa ei uskalla toivoa enää lasta.