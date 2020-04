Lääkärit huolissaan: Nuoret ja hyväkuntoiset koronapotilaat kuolleet aivoinfarktiin – osa ei edes tiennyt sairastavansa koronaa

Lehden mukaan Mount Sinain sairaalassa New Yorkin Manhattanilla on koronavirusepidemian piikin aikana ollut kaksinkertainen määrä aivoinfarktipotilaita, joista yli puolella oli koronavirustartunta. Yhdysvaltalaiset lääkärit kertovat huolestuttavasta ilmiöstä.

Joukossa jopa kolmekymppisiä

Thomas Jeffersonin yliopistollisten sairaaloiden neurokirurgi Pascal Jabbour ihmetteli, miksi monilla hänen hoitamillaan potilailla on aivohalvauksille hyvin epätyypillisiä piirteitä. Aivohyytymät esiintyvät yleensä valtimoissa, jotka kuljettavat verta pois sydämestä. Koronapotilailla tätä kuitenkin nähdään myös niissä suonissa, jotka kuljettavat verta vastakkaiseen suuntaan ja joita on vaikeampi hoitaa. Joillakin potilailla on myös päässään useampi kuin yksi hyytymä, mikä on lääkäreiden mukaan erittäin epätavallista.