Entinen taksiyrittäjä Weltsu Meriko kirjoitti 14-vuotisen uransa aikana ylös jokaisen vähänkin tavallista säväyttävämmän kuskauksen.

Weltsu Meriko ajoi taksia 14 vuotta ja teki muistiinpanoja asiakkaistaan. 11. marraskuuta näistä tarinoista julkaistaan Taksinkuljettaja-kirja (Tammi).

Meriko huomasi jo uransa alussa, että jokainen päivä autonratissa on uusi seikkailu. Näin hän päätyi kirjoittamaan vanhaan puhelimeensa ylös vähänkin tavallista säväyttävämmät asiakaskuskaukset.

Merikolle on jäänyt erityisesti mieleen, kun hän kuljetti erästä vanhaa rouvaa säännöllisesti kesäasunnolleen, missä tämä oli asunut lapsena. Aina kevään tullen he pakkasivat Merikon taksin aivan täyteen naisen tavaroita kesää varten.

– Meillä oli ajatus, että aina Mikon-päivänä syksyllä soittelen hänelle ja tiedustelen, joko hän lähtee takaisin kotiinsa. Yhtenä syksynä en saanut häntä enää kiinni, Meriko kertoo Huomenta Suomessa.

Meriko alkoi selvittää asiaa ja soitti paikalliseen taksiyritykseen. Sieltä kerrottiin, että eräs vanha rouva on löytynyt lehtiuutisen mukaan metsästä.