Bussikuski pelasti Kopsu-vaarin hengen – muistisairas ysikymppinen nökötti tuntikausia pakkasessa pysäkillä vähissä vaatteissa

"Halasin ensimmäiseksi ihanaa bussikuskia"

Taksikaan ei tullut koskaan

– Lopulta soitin hätäkeskukseen. Ambulanssissa ihanat ensihoitomiehet katsoivat, että isällä on kaikki kunnossa. Lopulta he veivät meidät isän luokse, vaikkeivat tällaiset kotiinvientitehtävät yleensä kuulu heille, Sainio kertoo.

– Mutta isä on entinen palomies ja työskennellyt kaikilla paloasemilla Helsingissä, se varmaan vaikutti vähän kohteluun. Siinä he ihanat ensihoitomiehet juttelivat isän kanssa vanhoista paloautoista.

Nyt kinkkuostoksille

Karkureissu oli Kopsu-vaarille ensimmäinen lajissaan. Hänen lapsensa ovat yrittäneet saada yhdeksänkymppistä vaaria palvelutaloon useita kertoja, mutta entistä palomiestä on pidetty liian hyväkuntoisena.

Ambulanssimiehet neuvoivat ottamaan yhteyttä kotihoitoon, sillä yksi karkumatka tarkoittaa muistisairailla usein sitä, että seuraavakin kerta on tulossa. Kopsu-vaarin ulko-ovessa oleva "älä lähde ulos yksin" -lappu ei muistisairasta pitele.

– Vanhustenhoidossa kriteerit ovat aina vain tiukemmat, pitää olla kaatumisia, karkailuja ja toinen jalka haudassa. Hoito on tehty sellaiseksi, että sinne pääsee vain kuolemaan, Sainio suree.

– Yhteiskunta on kovin kylmäkiskoinen vanhuksia, huumenuoria ja kaikkia apua tarvitsevia kohtaan. Siksi tämä onkin niin hieno joulutarina, että on vielä ihmisiä, jotka välittävät ja auttavat. Tämä toi jouluntunnun, vaikka muuten aika kantturalleen on mennyt tämä joulu.