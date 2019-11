Nainen unohti puhelimensa epäilyttävään taksiin, mistä alkoi outojen tapahtumien ketju – sankarikuskit Jonna ja Roope selvittivät mysteerin: "Kyllä nämä hoidetaan loppuun asti"

– Sekin oli aika hämärää, että kuski ei tiennyt yhtään mitään. Tyttöjen piti aika tarkasti neuvoa, missä he asuvat ja minne pitää ajaa. Tästä kuski oli tiuskinut kaksikolle hermostuneena, Halme ihmettelee.

Taksin puhelimet lakkasivat toimimasta



Muiltakin kadonnut puhelimia samaan taksiin



Lankinen on Taksivalo Oy:n työntekijä ja Niemi puolestaan Limousine Service Ltd:n työntekijä, mutta molemmat ajavat Taksi Helsinki Oy:n välityksessä.

Etsintäoperaatioon suoraan yövuorosta



Pitkät neuvottelut



– He uskoivat ilmeisesti, että olen vain varastamassa sitä puhelinta. Vasta kun puhuin poliisin kutsumisesta tilanteeseen, he luopuivat puhelimesta. Annoin heille vielä omat yhteystietoni, jos asiaa pitäisi tulevaisuudessa selvitellä, Niemi kertoo.

– Rouva ehdotti, että puhelin toimitettaisiin takaisin postin välityksellä. Totesin, että ei me Stadin taksit asioita näin hoideta. Että kyllä nämä hoidetaan loppuun asti ja minä hoidan puhelimen heille takaisin, Niemi summaa.

”Äiti on opettanut, että on pakko olla rehellinen ihminen”



– Auttamisen halu tulee ammatillisuudesta. Olen itse viidennen sukupolven taksinkuljettaja äidin puolelta. Äiti on opettanut minua siihen, että on pakko olla rehellinen ihminen ja taksielämässä pärjää sillä tosi hyvin, Niemi summaa vaatimattomaan sävyyn.

Sankarikuski kieltäytyi korvauksesta



Eeva-Leena Halme kehuu vuolaasti kahden helsinkiläiskuskin toimintaa. Facebookissa tilanteen ratkaisulle on annettu Halmeen mukaan jo yli 800 tykkäystä. Muutkin taksikuskit ovat kiitelleet, kun alan ammattilaisia näkee positiivisessa valossa ja heille annetaan kiitosta.

– Ihailen suunnattomasti Jonna-Riikan ja Roopen työtä. Roopekin on aivan huikea jätkä. Sanoin, että tietysti maksan hänelle korvauksen. Hän vastasi tekevänsä tämän tyttären ilon vuoksi, eikä tarvitse korvausta. Puhelimella on todella suuri tunnearvo tyttärelleni, joka on kuitenkin ostanut kalliin laitteen omilla ansioillaan.