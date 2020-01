Taksilaki myllersi Simon elämän uusiksi: Joutui lopettamaan yrityksensä ja 18 vuotta kestänyt ura päättyi – "Kaikille pitäisi olla samat säännöt"

Tämä on aiheuttanut erilaista päänvaivaa niin päättäjille kuin kuluttajillekin, mutta kaikista eniten kuitenkin taksiyrittäjille ja -kuskeille.

Keravalainen Simo Hiltunen, 39, on yksi näistä kuskeista, joiden elämä heitti kuperkeikkaa uuden taksilain myötä.

Kuskista yrittäjäksi



Uusi laki muutti kaiken



Pillit pussiin



Vajaan vuoden verran Simo jatkoi taksiyrittämistä pienemmällä autolla, mutta lopulta hän ymmärsi, että hänen on laitettava pillit pussiin ja sammutettava taksivalo lopullisesti.

– Kyllä se oli tiukka paikka ja päätös, varsinkin kun yrittäjänä on, niin siinä ei hirveästi mitään työttömyysturvaa ole, joten siinä oli pakko myös löytää töitä, Simo toteaa.

– Onneksi on vaihtoehtoja ja saan edelleen työskennellä autojen ja mukavien ihmisten kanssa.

Unohtumattomin ajokeikka



Simo muistelee ilolla kaikkia 18 vuottaan, jotka hän vietti taksin ratissa. Vuosien varrelle mahtui toinen toistaan erikoisempia kommelluksia ja sattumuksia erilaisten asiakkaiden kanssa. Yksi keikka on kuitenkin jäänyt erityisesti miehen mieleen, vaikka se tapahtuikin hänen uransa alkuaikoina.

– Muutama liikemies oli vähän viihteellä ja meininki taksikyydin aika oli tosi hyvä. He olivat menossa johonkin juhlimaan ja saunomaan ja pyysivät minut heidän mukaansa. Lähdin heidän kanssaan saunomaan ja taksamittari raksutti autossa koko ajan, Simo kertoo.

– He pyysivät, että voisinko pitää heille haitarikonsertin. Kävin hakemassa soittimen kotoa ja soitin heille konsertin ja juhlat jatkuivat – mittarin edelleen raksuttaessa.

– Miehet sanoivat, että ei nyt vielä. He totesivat, että mene vain tuohon sohvalle nukkumaan, niin aamulla sulla on hyvä kassa valmiina. Nukuin yön ja aamulla kyselin, josko tämä keikka kohta jo loppuisi. He maksoivat koko summa kiltisti, vaikka se ihan hyvän hintaiseksi oli noussutkin. Kannatti käydä se keikka, Simo nauraa muistoilleen.