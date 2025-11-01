Hallituksen taksiuudistus etenee lähiviikkoina, sanoo MTV:n Uutisextrassa vieraillut liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen (ps.).

Kaikki puolueet kannattavat Lulu Ranteen mukaan taksiratsioiden lisäämistä epäkohtien, kuten harmaan talouden, kitkemiseksi. Tätä aiotaankin edistää lakiuudistuksessa.

– Se mitä me joka tapauksessa toivomme ja tietenkin viemme myös eteenpäin, on että näitä taksiratsioita tulisi enemmän ja useammin.

– Puhutaan poliisin ja lupaviranomaisten, sekä myös verottajan puolelta näitä tarkastuksia. Meidänkin virastomme traficom tekee lupien tarkastuksia ihan työpöydän äärellä, toteaa Ranne.

Taksilaissa erityisesti perussuomalaisten ja kokoomuksen kannat ovat olleet ristiriidassa. Suurin kiista taksiuudistuksessa on ollut perussuomalaisten vaatimaa taksamittaripakkoa.

Kokoomuksen mukaan taksamittaripakko vähentäisi kilpailua ja nostaisi taksimatkojen hintoja. Taksamittaria pidetään kalliina investointina, eikä kaikilla kuskeilla olisi varaa niihin.

Perussuomalaiset on pitänyt kiinni lakiesityksen kirjauksesta, jonka mukaan taksamittarit olisivat pakollisia myös sovellustakseissa. Kokoomuksessa nähdään, että kaikki tarvittavat tiedot harmaan talouden välttämiseksi, tallentuvat myös muihin järjestelmiin, kuten sovellustaksien sovelluksiin.