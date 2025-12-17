Uuden Lupa- ja valvontaviraston pääjohtajan paikkaa haki 23 ihmistä.
Vuodenvaihteessa aloittavan uuden Lupa- ja valvontaviraston pääjohtaja nimitetään torstaina, käy ilmi valtioneuvoston yleisistunnon asialistasta.
Uuteen jättivirastoon kootaan tehtäviä ja henkilökuntaa nykyisistä aluehallintovirastoista, ely-keskuksista ja Valvirasta. Nämä kaikki virastot lakkaavat siis olemasta vuodenvaihteessa. Ely-keskusten tehtäviä siirtyy myös uusiin elinvoimakeskuksiin.
– Olisi tietenkin ideaalia, että uusi pääjohtaja olisi ollut mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tiedossa. Eihän sitä voi kiistää, kommentoi tilannetta STT:lle joulukuun alussa hankejohtaja, finanssineuvos Mikko Saarinen valtiovarainministeriöstä.
Saarisen mukaan taustalla on koko hankkeen kunnianhimoinen aikataulu, eikä hänestä prosessi ole ollut poikkeuksellisen pitkä ylimmän johdon nimitykseksi.