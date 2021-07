Kysely: Monipuolinen kielitaito on tärkeä yrityksille – tällä alalla kielitaitoa tarvitaan eniten

Kielitaito on erittäin tärkeä 27 prosentille ja melko tärkeä 31 prosentille yrityksistä. Lisäksi neljännes kertoo, että vieraiden kielten osaamisen tarve kasvaa tulevaisuudessa.

Kyselyn mukaan yrityksissä on tarpeellista olla suomen, englannin ja ruotsin taitoisten lisäksi saksaa, venäjää tai viroa taitavia henkilöitä. Teollisuudessa korostuu kiinan merkitys.

Yrityksistä 14 prosentilla on tarve rekrytoida henkilöitä, jotka osaavat vieraita kieliä. Kahdeksan prosenttia sanoo, että heillä on tarve ostaa kielipalveluita.

Erityisen paljon kielitaitoisten rekrytointitarpeita on teollisuudessa, jossa joka kolmannella on kielitaitoisten rekrytointitarpeita.

– Englanti on yritysten toinen kotikieli. Sen osaaminen on tämän ajan yleissivistystä. Myös ruotsin rooli on hyvin merkittävä. Siksi myös osaamiseen pitää panostaa, Pentikäinen sanoo.