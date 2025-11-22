Oscar Piastri on somekohun keskellä McLaren-tallikaveri Lando Norrisista jakamansa julkaisun myötä.

Oscar Piastri uudelleenjulkaisi tuoreeltaan Instagram-postauksen, jossa entinen F1-moguli Bernie Ecclestone väitti McLarenin suosivan Lando Norrisia Piastrin kustannuksella.

Alkuperäinen julkaisu oli tehty gpfansglobal-tilillä 4. marraskuuta. Siinä nostettiin esiin Bernie Ecclestonen kommentit Sport.de:lle.

– McLaren suosii englantilaiskuljettaja Norrisia. Hän on enemmän tähtikaliiberia ja hän on markkinoinnillisesti heille vetoavampi, hän saa enemmän kameranäkyvyyttä ja julkisuutta. Siksi hän on luultavasti parempi McLarenille, Ecclestone sanoi.

Australialaiskuski Piastri teki uudelleenjulkaisunsa juuri ennen Las Vegasin GP:n kolmansia vapaita harjoituksia. Vaikka se poistettiin nopeasti, Piastrin uudelleenjulkaisu ehdittiin huomata ja siitä nousi sosiaalisessa mediassa kohu.

RacingNews365 tiedusteli Piastrilta lauantain aika-ajojen jälkeen, miten julkaisu päätyi hänen syötteeseensä.

– En tiedä.

– Heräsin tänä aamuna ja näin sen, joten en tiedä, ehkä tein sen vahingossa. Se ei tietenkään ollut tarkoituksellista. Mutta joo, en tiedä, mitä tapahtui, australialainen sanoi.