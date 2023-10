Yllätysnäky sai F1-huhumyllyn kierroksille – nykykuskin tilalla uusi kasvo

Otos oli otettu Texasin Circuit of the Americas -radan julisteesta, jossa oli tarkoitus esitellä 20 F1-kisakuljettajaa. Aston Martinin Lance Stroll oli kuitenkin poissa ja hänen tilallaan oli tallin varakuljettaja Felipe Drugovich .

Brasilialainen Drugovich on viime vuoden Formula 2 -mestari, joka on ajanut F1-testejä mutta ei vielä kuninkuusluokassa kilpaa.

Kiusallinen juliste vaihdettiin

Julistehässäkkä osui yhtä kaikki Strollin kannalta kiusalliseen aikaan, sillä kanadalaisen tulevaisuudella on muutoinkin spekuloitu. Fernando Alonso on pyyhkinyt kauden aikana Strollilla tallikaverien vertailussa lattiaa tyrmäävästi pistein 183–47. Stroll on MM-sarjassa vasta kymmenentenä, kun taas Alonso on neljäntenä.