McLaren-talli aikoo käydä kuljettajiensa kanssa läpi lauantain F1-sprintissä tapahtuneen kolaroinnin, mutta vasta Yhdysvaltain GP:n jälkeen.
F1-mestaruudesta kamppailevat Lando Norris ja Oscar Piastri kolaroivat toisensa ulos heti sprinttikisan ensimmäisellä kierroksella. Kaksikon edellisestä osumasta Singaporen GP:n startissa ehti kulua vain kaksi viikkoa.
Uusi sähläys päästi voittoon ajaneen Max Verstappenin hiipimään jälleen kahdeksan pistettä lähemmäs McLareneista.
Austinin törmäyksessä oma osuutensa oli myös Sauber-kuski Nico Hülkenbergillä, joka kilkkasi ennen McLarenien törmäystä yhteen Piastrin kanssa.
McLarenin tallipomo Zak Brown haukkui kokeneen saksalaisen ”amatöörimäisestä” ajamisesta. Hän kuitenkin myönsi jonkin ajan kuluttua liipaisinsormensa olleen turhan herkässä.
– Katsoin sen uudelleen, ja taisin muuttaa mieleni. En voi oikeastaan syyttää Nicoa siitä, Brown tunnusti Sky Sportsille.
Tallikaverusten välinen taistelu on koko ajan kiristymässä, mutta McLaren ei aio järjestää uutta välienselvittelyä kesken kisaviikonlopun.
– Kuten aina, käymme tilanteen kunnolla läpi oikeaan aikaan yhdessä tiimin ja kuljettajien kanssa, ja teemme siitä oikeat johtopäätökset, McLarenin tallipäällikkö Andrea Stella lupasi Motorsport Weekin mukaan.
– Olemme tietysti keskustelleet sekä Landon että Oscarin kanssa, mutta niissä keskusteluissa on ollut pohjimmiltaan kyse vain nollaamisesta.
– Et voi alkaa kisaamisessa katsomaan liikaa taaksepäin varsinkin, kun sinulla on aika-ajo edessäsi, Stella perusteli.
Pian sprintin perään ajetussa aika-ajossa Norris jäi Verstappenin jälkeen toiseksi ja Piastri taipui kuudennelle sijalle.