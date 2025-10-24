McLarenin viimeisimpien F1-viikkojen kolaroinnit on saatu sovittua.

Kahtena viime kisaviikonloppuna kolaroineet Oscar Piastri ja Lando Norris eivät enää murehdi aikaisempia sattumuksia. Aiemmin Norris sanoi, että hänelle koitui loppukauden mittaisia seurauksia tallin sisällä osumasta Piastrin autoon Singaporessa.

Norris ei kuitenkaan suostunut kertomaan, mitä seuraukset olivat. Brittikuskin kommenttien jälkeen parivaljakko kolaroi toisiinsa Yhdysvaltain GP:n sprintissä. Piastri otti vastuun osumasta, joka pakotti molemmat kuskit keskeyttämään kilpailun.

MM-sarjassa kaksoisjohdossa olevat McLaren-kuskit ovat saaneet viime viikkoina haastajan, kun Max Verstappen on noussut parivaljakon perään vain 40 pisteen päähän sarjaa johtavasta Piastrista.

Piastri toteaakin, että tallin sisällä käsiteltiin viime viikonlopun tapahtumat, ja nyt he ovat Norriksen kanssa valmiita aloittamaan puhtaalta pöydältä.

– Landon seuraukset on poistettu. Mukana oli monia tekijöitä, mutta lopulta päätimme niin.

F1-kausi jatkuu tällä viikolla Meksikossa.