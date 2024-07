Emma Kimiläiseltä raju purkaus Viaplaylla

– Mitä sekoilee nyt McLaren? Jos mietitään, että Max Verstappen on tällä hetkellä 76 pistettä Norrisin edellä MM-taistelussa, niin teoriassa ainoa kuljettaja, joka pystyy Verstappenin voittamaan tällä kaudella MM-taistossa on Lando Norris. Minkä takia hänen pisteitä ei maksimoida? Ja toisekseen, hän oli nopeampi kuljettaja, Kimiläinen totesi.

Verstappen johtaa Unkarin GP:n jälkeen MM-sarjaa 76 pisteen erolla Lando Norrisiin. Norrisin takana ovat Charles Leclerc, Carlos Sainz ja Oscar Piastri, joilla kaikilla on reilut sata pistettä eroa Verstappeniin. Formula ykkösten seuraava osakilpailu on luvassa on ensi sunnuntaina Belgiassa. Tämän jälkeen on luvassa kesätauko.