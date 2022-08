Lähde: Tässä on F1-sopimussekoilun keskelle joutuneen Oscar Piastrin uusi talli

Australialaisen tulevaisuudesta on keskusteltu paljon tällä viikolla. Alpine julkaisi tiistaina lausunnon, jonka mukaan Piastri korvaisi Aston Martiniin sidotun Fernando Alonson ranskalaistallissa.

Muiden tiimien tiedettiin ihailevan Piastria. Aiemmin hänet yhdistettiin esimerkiksi lainasiirtoon Williamsille. RacingNews365.com on kuitenkin saanut australialaislähteistä tiedon, jonka mukaan Piastri on allekirjoittanut McLarenin kanssa sopimuksen. Hänen on määrä toimia Lando Norrisin parina ja korvata maanmiehensä Ricciardo.