Kynsienleikkuuta, pentutreffejä ja koulutuksia ilman lisiä ja jopa ilman palkkaa – Musti ja Mirri räikeistä epäkohdista: "Olen pahoillani, että on näin ikäviä kokemuksia"

MTV Uutisten näkemien sähköpostiviestien mukaan epäasiallisuuksia on niin työvuorojen kestoissa, tauotuksissa kuin pakkaan liittyvissä kysymyksissä.

Ex-työntekijän mukaan työntekijät ovat muun muassa joutuneet tekemään jopa 9 tunnin työvuoroja yksin liikkeessä käytännössä ilman taukoja, koska liikkeen sulkemisesta hetkeksi on täytynyt sopia aina erikseen. Esimerkiksi ruokailu on kehotettu ainakin joissakin tapauksissa hoitamaan hiljaisina hetkinä myyntitiskin ääressä.

Turun seudulla työskennelleen ex-työntekijän mukaan myyjiä on vaadittu töihin vapailta ja työstä kieltäytyminen on pitänyt erikseen perustella työantajalle, joka on yksipuolisesti arvioinut, onko syy riittävän painava. Jos työntekijän antamaa syytä ei ole hyväksytty, on tasoitusjaksosta vähennetty tunteja ontuvin perusteluin.

Koulutuksia on täytynyt käydä ja myymälöiden avaimia noutaa ilman palkkaa ja ainakin Turun seudulla siirtymiset liikkeiden välillä työvuoron aikana on pitänyt tehdä omalla kustannuksella.

Ex-työntekijän mukaan koronapandemian aikana työntekijöitä on yritetty saada töihin sairausloman aikana. Myös silloin, kun työntekijöillä on ollut mahdolliseen koronatartuntaankin viittaavia flunssaoireita.

MTV Uutisten tavoittaman työntekijän mukaan Mustin ja Mirrin työntekijät ovat yrittäneet viestiä työolojen ongelmista jo aiemmin, mutta tilanteeseen ei ole puututtu eikä epäkohtiin ole saatu muutosta ennen kuin ne nousivat julkisuuteen.

Pääluottamusmies: Palautetta eri puolilta Suomea

Mustin ja Mirrin pääluottamusmies Virpi Ålander on itsekin yrityksen työntekijä. Hänet valittiin pääluottamusmieheksi vuoden alussa ja hän kertoo saaneensa paljon tukea Palvelualojen ammattiliitto PAMin Oulun toimistolta asian eteenpäin viemisessä.

Ålander kertoo nähneensä epäkohtia kolmivuotisen myyjäuransa aikana Mustin ja Mirrin Oulun seudun myymälöissä.

– Olen huomannut epäkohtia itse töissä ollessani ja olen puhunut näistä asioista myös rivityöntekijänä ollessani. Nyt asiat onneksi etenevät, Ålander sanoo MTV Uutisille.

Ålanderin mukaan yhteydenottoja Mustin ja Mirrin työntekijöiltä on tullut useammilta alueilta.

– Yhteydenottoja on tullut ympäri Suomen. Yhteydenotoissa korostuvat kiire, perehdytyksen vähyys ja työhön opastuksen puute. Myös palkkaus puhuttaa toistuvasti.

Miten työnantaja on reagoinut eli miltä yrityksen johdosta on sanottu?

– Nyt palaute on otettu todesta ja tilanne on tosi hyvä. Sain hyvän yhteyden ylempään johtoon ja sieltä tuli tieto, että nyt aletaan laittaa nämä asiat kuntoon. Olen tosi luottavaisin mielin.

– On sanottu, että myymälöissä puututaan kiireeseen, myymäläpäälliköille on luvattu lisää tunteja ja jatkossa työntekijöitä perehdytetään ja koulutetaan kattavammin.

Maajohtaja pahoittelee

Mustin ja Mirrin maajohtaja Timo Tervo kommentoi työoloja MTV Uutisille osin sähköpostitse, osin puhelinhaastattelussa. Tervon mukaan työntekijöiden raportoimat epäkohdat otetaan nyt tosissaan, asioita selvitetään, ja myös konkreettisiin toimiin on ryhdytty.

– Esille tulleet epäkohdat eivät ole meidän arvojemme mukaisia. Olemme käyneet tilanteen kokonaisuutena läpi yrityksessä ja myös siihen liittyvän uutisoinnin ja toimenpiteet. Kaikille esimiehille ja henkilökuntamme jäsenille on tarjottu apua, jotta he pääsevät perkaamaan tunteitaan, Tervo sanoo.

Mistä epäkohdat ovat johtuneet?

– Korona-aikana myymälöissä on ollut liian kiire ja miehitys on ollut ajoittain liian pieni. Tähän tulemme nyt puuttumaan. Epäkohdat ovat olleet enimmäkseen paikallisia, mutta tietyllä tasolla niitä on ollut nähtävissä myös valtakunnallisella tasolla.

Onko sairauslomalla olleita tai oireisia työntekijöitä kutsuttu töihin?

– Minulla ei ole tiedossa tällaisia tapauksia. Yrityksenä me noudatamme terveysviranomaisten suosituksia ja oman työterveydenhuoltomme ohjeita. Jos niin on tapahtunut, pahoittelemme.

Yksittäistapauksia ei kommentoida

Tervon mukaan Musti ja Mirri ottaa ilmi tulleet epäkohdat tosissaan.

– Olen pahoillani, että henkilöstön joukossa on näin ikäviä kokemuksia. En voi kuin käsi sydämellä vakuuttaa, että tiedossani ei ole yhtään tapausta, jossa meillä olisi tarkoituksella rikottu työlainsäädäntöä, kuten osa näistä väitteistä antaa ymmärtää, Tervo sanoo.

Maajohtajan mukaan yrityksellä on nyt "kaikki avaimet" tilanteen korjaamiseksi.

– Olemme aloittaneet erittäin nopealla aikataululla mittavat toimenpiteet, joilla tullaan puuttumaan henkilöstön esille tuomiin epäkohtiin.

Tervo ei kommentoi yksittäistapauksia tai yksittäisiin henkilöihin mahdollisesti kohdistuvia toimenpiteitä.

– Meillä on 800 työntekijää ja alueelliset esimiehet käsittelevät erinäisiä tilanteita, niin rakentavia kuin haastaviakin. Tilanteista huolehditaan alueellisesti ja niissä yksiköissä, joissa niitä tapahtuu. Kaikki palaute menee prosessissa henkilöstöhallinnon käsiteltäviksi toimenpiteitä varten.

– Sen voin sanoa, että olemme keskustelleet kaikkien esimiesten kanssa, jotka vastaavat myymälöiden toiminnasta. Isossa kuvassa olemme muodostaneet kokonaiskuvan ja jalkauttaneet jo toimenpiteitä henkilökunnan pariin, Tervo sanoo.

Musti ja Mirri lupaa lisää resursseja

Tervon mukaan Mustin ja Mirrin myymäläpäälliköt saavat välittömästi lisää resursseja, ja myös palkkausta tarkastellaan uudelleen.

– Varmistamme, että kaikki koulutus on jatkossa palkallista ja suunnittelemme myös virtuaaliset koulutukset suoraan työvuorolistoille, ettei henkilökunnalle tule minkäänlaista painetta suorittaa kursseja omalla ajallaan.

– Lisäksi lisäämme myymälöiden resursseja ja panostamme enemmän henkilöstön koulutukseen. Koulutus on yksi asia, josta on osittain tingitty koronapandemian aikana ja ehdottomasti se on osa-alue, jonka haluamme tuoda nyt takaisin henkilökunnalle niin vahvasti kuin se vaan on mahdollista.

Erikoistehtävistä aletaan maksaa lisiä

Musteissa ja Mirreissä on myös muita kuin varsinaiseen myyntityöhön liittyviä tehtäviä, joista ei maajohtajan mukaan tähän mennessä ole maksettu erikseen korvausta. Nyt hän lupaa tähän muutosta, henkilökunnalle asiasta ilmoitetaan ensi viikolla.

– Meillä järjestetään esimerkiksi mustieskareita ja pentutreffejä ja niitä on aikaisemmin tehty kaupan työehtosopimuksen mukaisella palkkauksella. Jatkossa tulemme niistä maksamaan erikoislisää kaikille henkilökunnan jäsenille, jotka niihin tehtäviin osallistuvat.

– Myymälöissä tehdään myös kynsien leikkuuta, ja sekin tullaan nyt katsomaan uudelleen ja jalkauttamaan henkilökunnalle niistä erilliset palkkiot.

Myös mahdollisia muita toimenpiteitä on Tervon mukaan tulossa sen jälkeen, kun tuoreimman, koko henkilökunnalle 21. tammikuuta lähetetyn, työtyytyväisyystutkimuksen tulokset tulevat.

– Muodostamme siitä vielä kokonaiskuvan ja varmasti määrittelemme vielä yksittäisiä toimenpiteitä, joita meidän tulee muuttaa. Tulemme jalkauttamaan ne kokonaisuutena henkilökunnan pariin lähikuukausien aikana.

"Työntekijää kannattaa kuunnella"

Pääluottamusmies Virpi Ålanderin mukaan asian saama julkisuus näkyy työnantajan suhteutumisessa epäkohtiin.

– Tämän kohun myötä olen saanut hyvän puheyhteyden yhtiön johtoon ja nyt tilanne on sellainen, että työnantaja tekee asioille konkreettisesti jotain. Ei ole pelkkää puhetta ja isoja askeleita on alettu jo tehdä.

Ålander korostaa työntekijöiden tyytyväisyyden merkitystä työnantajalle. Asioihin kannattaa tarttua, koska nykyisin ne tuppaavat tulemaan yleiseen tietoon ennemmin tai myöhemmin.

– Yleisesti sanoisin, että jos on firmassa epäkohtia, kehottaisin työnantajaa kuuntelemaan työntekijöitä ennen kuin kohu syntyy. Somen voima on niin iso, että epäkohdat tulevat kyllä yleensä julki.

Ålanderin mukaan työnantajan toimet näkyvät jo myös työntekijöiden mielialoissa.

– Mustissa ja Mirrissä ihmiset pääsääntöisesti tykkäävät työstään ja olo on selvästi toiveikas nyt, kun asioita tilanteen korjaamiseksi selvästi tapahtuu.

– Työntekijät ovat se, mitä asiakkaat näkevät ja asiakaspalaute on ollut todella hyvää. Mahdolliset epäkohdat eivät ole heijastuneet asiakastyöhön ja olemme saaneet hyvää palautetta. Meillä on työhön motivoituneet työntekijät ja on hyvä, että heitä kuunnellaan ja heitä pidetään huolta, Ålander sanoo.

Ålander on perustanut edustamilleen Mustin ja Mirrin työntekijöille eli myyjille ja alemmille toimihenkilöille suljetun Facebook-ryhmän, jossa tiedotetaan asioiden etenemisestä ja ajankohtaisten asioiden esille tuomiseksi.

Viime torstaina perustetussa ryhmässä on jo noin 250 jäsentä.