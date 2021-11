Pikaruoka-alan työolot eivät ole vain yhden yrityksen, vaan koko alan iso ongelma: "Meillä ja yhteiskunnalla on peiliin katsomisen paikka" – ammattiliitto haastatteli 500 työntekijää

– Siellä on iso kiire ja kuormitus. Taukojen pitäminen on monesti hyvin vaikeaa ja ihmiset kokevat riittämättömyyden tunnetta. Varmaankin monessa yrityksessä myös lähijohtamisessa ja esimiestyössä voisi olla kehittämisen tarvetta, PAM:in järjestöjohtaja Risto Kalliorinne tiivistää liiton selvityksen tulosta.

PAM:in Kalliorinteen mukaan moni on ollut jo helpottuneita siitä, että joku kuulee heitä ja vie asioita eteenpäin. Kynnys kuitenkin siihen, että työntekijät itse lähtisivät viemään epäkohtia esimerkiksi johonkin juridiseen prosessiin, on Kalliorinteen mukaan todella korkealla.

Kalliorinne sanoo uskovansa, että jo pelkkä julkinen keskustelu vie asioita eteenpäin ja lisää painetta laittaa asioita kuntoon. Myös konkreettisia ratkaisuehdotuksia on PAM:in kautta asiaan liittyen tulossa.

– Meillä on työehtosopimusneuvottelut tulevana keväänä ja tästä saadaan eväitä niihin sisältöihin, joita pitää ihan sopimusatasolla parantaa.

Peiliin katsomisen paikka

– Koko yhteiskunta, nämä yritykset ja me liittona, niin meillä on peiliin katsomisen paikka.

– Miksi nuoret päästetään näin vajavaisilla työelämätiedoilla koulutusjärjestelmistä läpi? Miksi yrityksissä liian moni työntekijä kokee jo lyhyen työuran jälkeen, että jaksaminen on lopussa ja kokee arjen kaoottiseksi? Me ammattiliitossa halutaan kantaa oma vastuu ja myönnetään, että kehitettävää on, Kalliorinne myöntää.