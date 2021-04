Kymmenien lasten sarjahyväksikäyttäjä jälleen syyttessä – miten tuomittua pedofiilia voi estää uusimasta rikosta? Vankilapsykologi vastaa

Hän on syytteiden mukaan tehnyt rikokset kärsiessään aiempaa yli 10 vuoden vankeusrangaistustaan. MTV Uutisten tietojen mukaan mies kärsi tapahtuma-aikaan tuomiotaan avolaitoksessa. Ilmeisesti hän pääsi vapaiden ja vankilomien aikana verkkoon, jonka kautta sai yhteyden kymmeniin lapsiin.

Vankilapsykologi Mikko Ylipekka työskentelee Riihimäen vankilassa, jonne suuri osa sarjahyväksikäyttäjistä ohjautuu.

– Meillä on osasto, joka on täynnä miehiä, joilla on jonkinlainen tuomio seksuaalirikoksesta ja kohonnut riski syyllistyä sellaiseen tulevaisuudessakin, hän kertoo.

Ylipekka ei osaa suoraan sanoa, millainen virhe on tapahtunut, jos mies todella on päässyt syyllistymään uusiin rikoksiin rangaistuksesta huolimatta. Jokin on kuitenkin mennyt pieleen.

– Tämä on karmea virhe, jota missään nimessä ei saisi tapahtua, hän toteaa.

Lapseen kohdistuva seksuaalirikos onnistuu verkossa nopeasti

Ylipekka muistuttaa, että jos henkilö pääsee käsiksi viestintäteknologiaan, kuten verkkoon ja älypuhelimeen, on lapseen kohdistuva seksuaalirikos hyvin helppo toteuttaa.

– Puhutaan sekunneista, muutamista minuuteista, kun henkilö pystyy syyllistymään lukuisiin seksuaalirikoksiin, kun hän löytää sopivan sosiaalisen median palvelun ja pystyy siellä laittamaan viestin periaatteessa äärettömälle määrälle lapsia ja nuoria, hän toteaa.

Vankeusrangaistuksen aikana lähtökohtana luonnollisesti on se, ettei henkilö voisi syyllistyä uusiin rikoksiin. Sen valvonta on kuitenkin vaikeaa, jos henkilön välitön valvonta poistuu ja hänellä on mahdollisuus päästä internettiin. Tällöin syntyy mahdollisuus siihen, että hän syyllistyy rikokseen.

Ylipekka muistuttaa, että tilastollisesti seksuaalirikoksia uusitaan rangaistuksen jälkeen lopulta vain vähän.

Kukaan ei valitse olla pedofiili

Lapsista seksuaalisesti kiinnostunut ihminen huomaa yleensä poikkeavuutensa muihin verrattuna teini-iän paikkeilla huomatessaan, ettei häntä enää kiinnostakaan ikätoverit vaan lapset. Tiede ei ole pystynyt erilaisista hypoteeseista ja viitteistä huolimatta vielä selittämään, mistä pedofilia johtuu. Ylipekan mukaan kuitenkin tiedetään, että seksuaalinen kiinnostuminen lapsista ei ole yksilön valinta.

– Se on selvää, että kukaan ei pedofiliaa itselleen halua.

Pedofiliaa ei nykytietämyksellä voida ”parantaa”. Ylipekan mukaan pedofiliaan voi kuitenkin vaikuttaa, vaikkakin rajallisesti.

– Mutta kuitenkin se valinta on aina sillä yksilöllä itsellään. Ja se mitä vankeusaikana tapahtuu, se ei pelkästään ratkaise sitä ongelmaa. Siellä täytyy olla siviiliolosuhteet sellaiset, että siellä saa hyvän verkoston joka tukee sitä vapautumista.

Vankeja yritetään hoitaa rikoksettomaan elämään

Vankilassa niin sanottuja lapsikohteisia henkilöitä pyritään auttamaan niin, etteivät nämä enää syyllistyisi vapaalle päästyään uusiin rikoksiin. Keinot vaihtelevat toimintaohjelmista psykologin palveluihin, psykoterapiaan, seksuaalineuvontaan ja jopa lääkehoitoon.

Ylipekan mukaan osa vangeista suostuu hoitoon, osa ei. Kaikesta hoidosta kieltäytyminen on kuitenkin harvinaista.

– Mutta toki aina osa on sitä mieltä, että heillä ei ole minkäänlaista ongelmaa eivätkä he hoitoa myöskään tarvitse. Osa on sitä mieltä, että voisivat ottaa kuntoutusta vastaan, jos se tapahtuisi jotenkin muuten kuin ryhmämuotoisesti, hän kertoo.

Harva ryhtyy lääkehoitoon

Ylipekka toivoisikin pedofiileille vapautumisen jälkeistä aikaa varten järjestelmän, joka loisi korkeariskisten tuomittujen ympärille verkkoa ja rajoja tukemaan paitsi mielekästä elämää myös sitä, ettei vapaudessa enää tapahtuisi rikoksia. Maailmalta hän ottaisi mallia vertaistoiminnasta, jossa itsensä niin sanotusti lapsikohteisiksi tunnistaneet henkilöt ovat sitoutuneet siihen, etteivät syyllisty rikoksiin ja tukevat toisiaan kaidalla tiellä pysymisessä.

Joillakin toistuvasti seksuaalirikoksiin syyllistyvillä rikosten taustalla ovat vaikeudet seksuaalikäyttäytymisen itsesäätelyssä. Heille ja selvästi kohonneen riskin henkilöille vankilassa voidaan ehdottaa lääkehoitoa, jolla puututaan ihmisen testosteronitasoihin.

– Valitettavasti suurin osa tässä vaiheessa sanoo, että en halua, Ylipekka toteaa.