Kun Benjami ryhmineen tekee profiilin 14-vuotiaalle, alkavat inhottavat tapahtumat – videoille päätyy perheellisiä miehiä

Pikaruokaravintolan pöydässä istuu mies juomassa pirtelöä. Ryystäminen keskeytyy, kun pöydän viereen astelee joukko nuoria miehiä kännykät vaakatasossa. Videokuvaus on päällä.

– Mikä helvetin homma tää on? mies vastaa.

– Et ketään? Mites neljätoistavuotiasta tyttöä?

Viestejä vanhemmilta miehiltä

Lippispäinen nuori mies videolla on vantaalainen Benjami Tilus . Hän tekee yhdessä muutaman kaverinsa kanssa niin sanottua pedofiilien metsästystä. Kaveriporukka ei ole luonut itselleen nimeä, joten käytetään heistä tässä jutussa nimitystä "ryhmä".

Ongelma esiin ja apua kohteille

Sittemmin ääni kellossa on muuttunut. Alaikäisiin seksuaalisesti sekaantumisen tai siihen pyrkimisen estäminen nähdään yleisesti hyväksyttävänä. Näin on todennut myös poliisi.

Ryhmän tarkoituksena on tuoda laajaa ongelmaa ihmisten tietoisuuteen.

– Tämä on valistavaa sisältöä nuorille sekä niille, jotka haluavat tavata alaikäisiä, Tilus kertoo.

Osa niin kutsuttujen nappauskeikkojen miehistä on jälkikäteen ottanut yhteyttä ryhmään ja kiittänyt nuoria miehiä. Monet heistä ovat hakeneet apua ongelmaansa.

Näin toimimalla ryhmä on pyrkinyt siihen, ettei tekijä syyllistyisi samaan enää uudelleen.

Suosittuja videoita

On Tiluksella ja kumppaneilla muukin syy tehdä videoita kuin auttaminen. Youtubessa julkaistut videot ovat suosittua viihdettä.

Isoilla kirjaimilla kirjoitetut otsikot julkistavat, kuinka aikuiset miehet yrittävät tavata alaikäisiä. Vanhin heistä on ollut 65-vuotias. Ainakin osalla heistä on ryhmän selvitysten mukaan perhe ja lapsia.

Näyttökertoja videoilla on sadasta kahteensataan tuhatta.

Tilus ja hänen kaverinsa ovat ottaneet mallia toimintaansa Yhdysvalloista, jossa pedofiilien metsästys on ollut tv-viihdettä pitkään. Esimerkkinä tästä on vuonna 2004 alkanut Chris Hansenin tähdittämä To Catch a Predator.