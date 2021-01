Lapsista seksuaalisesti kiinnostunut "Juhani": "Haluaisin, että asiasta voisi puhua ilman tuomiota" – harva lapsista seksuaalisesti kiinnostunut toteuttaa rikoksen

Juhanin sitaatti on seksuaaliterapeutti Ulla Konttilan kirjoittamasta ja Oulun ensi- ja turvakodin julkaisemasta kirjasta Mielihalu ja järkiminä, jonka Konttila on kirjoittanut keskusteluistaan Juhanin kanssa. Konttila työskentelee Oulun ensi- ja turvakodin ja Vuolle Setlementin yhteisessä Seritatyössä, jonka tarkoituksena on ehkäistä seksuaalirikoksia.

"Ajatukset ovat vain ajatuksia"

– On hyvin haitallista ajatella, että seksuaalinen toiminta olisi jotain, mikä ei olisi hallittavissa. Mikään halu ei ole niin iso, etteikö sitä voisi päättäväisesti pysäyttää. Seksuaalisuus itsessään ei ole hyvää tai pahaa, mutta sitä voi käyttää hyvään tai pahaan. Vertaus tuleen on hyvä: silläkin voi lämmittää talon tai polttaa talon, Konttila sanoo.

Stigma estää kertomasta

– Siihen liittyy ajatus rehellisyydestä, kun ei voi olla rehellinen toisille siitä, mitä kokee -- Jotkut asiakkaat ovat kertoneet esimerkiksi puolisolleen. Joskus suhde on kestänyt, joskus ei, tarinoita on kaikenlaisia. Siksi valitettavasti ei voi rohkaista, että kerro läheiselle ja saat tukea, koska niin ei välttämättä ole, Konttila sanoo.

Ammattilaisillekin vaikea asia

– Ammattilaisissa pelkät lapsikohteiset ajatuksetkin saattavat jo herättää huolen, että pitääkö toimia ja nopeasti, vaikka yleensä siihen ei ole tarvetta. Olen kuullut hyviä kertomuksia, joissa hoitaja tai lääkäri on ottanut asian asiallisesti ja rauhallisesti ja ohjannut eteenpäin. Sitten on valitettavasti myös niitä tapauksia, joissa on hätäännytty ja lähdetty toimimaan liian nopeasti, mistä on koitunut paljon mielipahaa.