Sarjahyväksikäyttäjä kyyristeli lehden suojissa poikkeuksellisessa pedofiliakäynnissä – syytetään kymmenien hyväksikäytöstä vankilatuomion aikana

Hyväksikäytti lapsia vankeustuomion aikana

– Hän on luonut uhreihin luottamuksellista suhdetta ja käyttänyt hyväkseen nuoren henkilön haavoittuvuutta, kokemattomuutta ja epävarmuuksia, kuten seksuaalisuutta, ulkonäkötekijöitä, ekonomista asemaa, yksinäisyyttä tai kiusaamistaustaa, kertoi tutkinnanjohtaja Jutta Antikainen aiemmin poliisin tiedotteessa.

– Epäilty on taitavasti vedonnut uhrien tunteisiin, ja toiminta on ollut myös painostavaa ja aggressiivista. Hän on saattanut esiintyä samalle uhrille useana eri henkilönä ja viestitellyt eri numeroista.