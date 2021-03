Miehen epäillään hyväksikäyttäneen 45 poikaa seksuaalisesti – tuomittu aiemmin vankilaan lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista

Poliisi on kertonut aiemmin, että 47-vuotias epäilty tutustui poikiin netin kautta. Poliisin mukaan epäilty on tietoisesti etsinyt itselleen alaikäisiä uhreja. Tapaamiset ovat tapahtuneet epäillyn miehen asunnossa, toimistossa, autossa tai metsässä, poliisin tiedotteessa sanotaan.

Epäilty vangittiin heinäkuun lopussa, ja hän on ollut siitä lähtien tutkintavankeudessa. Mies on tuomittu myös aiemmin samankaltaisista teoista.

Poliisi: Epäilty tarjosi rahaa seksuaalisista teoista

– Hän on luonut uhreihin luottamuksellista suhdetta ja käyttänyt hyväkseen nuoren henkilön haavoittuvuutta, kokemattomuutta ja epävarmuuksia, kuten seksuaalisuutta, ulkonäkötekijöitä, ekonomista asemaa, yksinäisyyttä tai kiusaamistaustaa, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jutta Antikainen tiedotteessa.

– Epäilty on taitavasti vedonnut uhrien tunteisiin, ja toiminta on ollut myös painostavaa ja aggressiivista. Hän on saattanut esiintyä samalle uhrille useana eri henkilönä ja viestitellyt eri numeroista, Antikainen jatkaa.