Turkin Istanbulissa torstaina alkaneissa neuvotteluissa oli tarkoitus sopia lokakuussa solmitun aselevon jatkosta.
Afganistanin ja Pakistanin väliset neuvottelut aselevon jatkosta kariutuivat jälleen. Asiasta kertoi lauantaina Afganistania hallitsevan Taleban-hallinnon tiedottaja Zabihullah Mujahid.
X-viestipalvelussa julkaisemassaan viestiketjussa tiedottaja totesi, että Pakistanin edustajat pyrkivät siirtämään vastuun turvallisuuden takaamisesta Afganistanin hallinnolle.
Pakistanin ja Afganistanin välillä on viime aikoina nähty tuhoisimpia rajaselkkauksia vuosiin. Yhteenotot alkoivat Afganistanin Kabulissa 9. toukokuuta tapahtuneista räjähdyksistä, joista Afganistan syytti Pakistania.
Maat neuvottelivat Turkissa aselevon jatkosta tuloksetta myös viime viikolla.