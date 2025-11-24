Kolme ihmistä kuoli ja viisi haavoittui, kun itsemurhapommittajat iskivät puolisotilaallisten joukkojen päämajaan Pakistanissa.

Valvontakamera tallensi karmean hetken, kun kolmen hengen joukkio räjäytti itsensä keskellä Peshawarin kaupunkia.

Uutistoimisto Reutesin mukaan hyökkääjät avasivat tulen tunkeutuessaan puolisotilaallisten joukkojen päämajaan ennen kuin he räjäyttivät itsensä kompleksin sisällä.

Viranomaisten mukaan iskussa kuoli kolme puolisotilaallisen ryhmittymän jäsentä. Lisäksi viisi ihmistä loukkaantui.

Reuters on pystynyt vahvistamaan valvontakameravideon kuvauspaikan ja -ajan.

Mikään ryhmä ei ole toistaiseksi ottanut vastuuta iskusta. Alueella toimivat islamistiset militantit ovat lisänneet iskujaan viime viikkoina viime kuussa Pakistanin ja Afganistanin rajalla tapahtuneiden yhteenottojen jälkeen.

Katso video yltä!

