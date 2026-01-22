Kymmeniä ihmisiä kuoli tulipalossa ostoskeskuksessa Pakistanissa.
Pakistanin väkiluvultaan suurimmassa kaupungissa Karachissa lauantaina syttyneessä ostoskeskuspalossa kuoli ainakin 55 ihmistä, viranomaiset kertoivat torstaina.
Kolmikerroksisen ostoskeskuksen palossa kadonneiden omaiset ovat kritisoineet viranomaisten toiminnan hitautta. Kymmenet perheet ovat antaneet viranomaisille DNA-näytteitä, jotta heidän mahdollisesti kuolleita perheenjäseniään voitaisiin tunnistaa.
Pakistanin hallinto on kertonut aloittavansa tutkinnan tulipalosta. Palon syttymissyy ei ollut vielä torstaina tiedossa.
Tulipalot ovat yleisiä huonosti suunnitelluissa Karachin ostoskeskuksissa ja tehtaissa. Lauantaisen palon laajuisia paloja kaupungissa nähdään kuitenkin harvoin.