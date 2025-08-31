NY Times: Intian pääministeri Modi ei innostunut Nobel-Trumpista, sai kostoksi jättitullit

Donald Trump asetti Intialle jättitullit sen jälkeen, kun pääministeri Modi ei tukenut Trumpia Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi, kertoo New York Times.

New York Times kytkee Intian ja Yhdysvaltojen suhteen jyrkän heikkenemisen 17. kesäkuuta käytyyn puhelinkeskusteluun.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi Intian pääministeri Narenda Modille lopettaneensa Intian ja Pakistanin väliset vihamielisyydet ja vihjasi mahdollisuudesta tulla ehdotetuksi Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi.

Viitaten haastatteluihin New Delhissä ja Washingtonissa New York Times kertoo Trumpin sanoneen 35 minuuttia kestäneen puhelun aikana, miten ylpeä hän oli siitä, että oli saanut sotilaallisen tilanteen rauhoittumaan.

Trump mainitsi myös, että Pakistan aikoi ehdottaa häntä Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi. Puheluun perehtyneiden lähteiden mukaan viesti oli epäsuorasti se, että Modin pitäisi tehdä samoin.

Modi kiisti väitteen ja sanoi, että tulitauko oli sovittu New Delhin ja Islamabadin välillä ilman Yhdysvaltoja.

Trump pitkälti sivuutti vastauksen. Modin kieltäytyminen osallistumasta keskusteluun Nobelin rauhanpalkinnosta muodostui käännekohdaksi.

Myös Intian ulkoministeri kommentoi

Intian ulkoministeri Vikram Misri antoi asiasta julkisen lausunnon seuraavana päivänä. Misrin mukaan Modi kertoi Trumpille, että Intia ei ole koskaan hyväksynyt välitystä, ei hyväksy sitä nyt eikä tule koskaan niin tekemään.

Misri lisäsi, että sellaiset asiat kuin Intian ja Yhdysvaltojen välinen kauppasopimus tai Yhdysvaltojen toimiminen välittäjän roolissa Intian ja Pakistanin välillä eivät olleet esillä missään vaiheessa tai millään tasolla.

New York Timesin mukaan Valkoinen talo ei kommentoinut puhelua eikä Trump julkaissut siitä mitään.

Sittemmin molemmat osapuolet ovat pitäneet etäisyyttä toisiinsa. Trump ja Modi eivät ole puhuneet keskenään 17. kesäkuuta jälkeen, New York Times kertoo.

Isot tullit

Muutama viikko puhelun jälkeen Trump ilmoitti Intialle, että maasta tuleville tuontituotteille määrättäisiin 25 prosentin tullit. Myöhemmin hän langetti Intialle vielä 25 prosentin lisätullin venäläisen öljyn ostamisesta, jolloin ne nousivat yhteensä 50 prosenttiin.

Lisäksi kauppaneuvottelut pysähtyivät ja uusia jännitteitä syntyi viisumi- ja karkotusasioissa.

Lähteet: New York Times, Economic Times