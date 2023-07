YK: Sudan on sisällissodan partaalla – yli kaksikymmentä siviiliä kuollut ilmaiskussa

Taisteluiden alettua puolisotilaalliset RSF-joukot ovat perustaneet tukikohtia asutusalueille. Heidän on syytetty ajaneen siviilejä pois kodeistaan.

Noin 3 000 kuollut taisteluissa

Taisteluissa on kuollut arvioiden mukaan noin 3 000 ihmistä. Maassa on myös tehty ilmoituksia seksuaalisen väkivallan aallosta ja etnisesti kohdennetuista murhista. Ryöstely on ollut yleistä.