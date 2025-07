ICC: Sudanin Darfurissa tehdään rikoksia ihmisyyttä vastaan – kärsimyksen syvyydelle vaikea löytää sanoja

Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) mukaan on perusteltua uskoa, että Sudanin länsiosassa Darfurin alueella tehdään sotarikoksia sekä rikoksia ihmisyyttä vastaan.

ICC:n apulaissyyttäjä Nazhat Shameem Khan kertoi YK:n turvallisuusneuvostolle, että on vaikea löytää sopivia sanoja kuvaamaan kärsimyksen syvyyttä Darfurissa.

– Riippumattomien tutkimustemme perusteella kantamme on selvä. Meillä on perusteltu syy uskoa, että Darfurissa on tehty ja tehdään edelleen sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan, hän sanoi.

Khanin ryhmä keskittyi Länsi-Darfurin osavaltiossa tehtyihin rikoksiin. Tutkintaa varten ryhmä haastatteli naapurimaahan Tshadiin paenneita uhreja.

Apulaissyyttäjän mukaan nälänhätä osavaltion alueella on pahenemassa, sieppauksista on tullut yleinen käytäntö ja seksuaalista väkivaltaa käytetään aseena.

ICC on tutkinut puolisotilaallisten RSF-joukkojen ja Sudanin asevoimien välillä vuodesta 2023 lähtien riehunutta konfliktia, jonka seurauksena on kuollut kymmeniätuhansia ihmisiä ja yli 14 miljoonaa on jouttunut jättämään kotinsa.

Unicef: Lasten aliravitsemus kaksinkertaistunut

Vakavasti aliravittujen lasten määrä on kaksinkertaistunut viime vuodesta Pohjois-Darfurin osavaltiossa, kertoo Unicef lausunnossaan.

Unicefin mukaan yli 40 000 vakavasta aliravitsemuksesta kärsivää lasta on otettu Pohjois-Darfurissa hoitoon tämän vuoden tammikuun ja toukokuun välisenä aikana.

Viime vuonna julistettiin nälänhätä osavaltion piiritetyn pääkaupungin El-Fasherin ulkopuolella sijaitsevalle kolmelle eri siirtolaisleirille.

Kaiken kaikkiaan vakavien aliravitsemustapausten määrä Darfurin alueen viidessä osavaltiossa oli tammi-toukokuussa 46 prosenttia korkeampi verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuosi sitten.

2:11 Kuusivuotias, puhelias poika eli tavallista koululaisen elämää – seitsemänvuotiaana hän kuoli nälkään