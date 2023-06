Sudanissa jo yli miljoona lasta on joutunut jättämään kotinsa – "Muistuttaa vuoden 2004 kansanmurhaa Darfurissa"

Sudanin konflikti on pakottanut yli miljoona lasta jättämään kotinsa. Heistä 270 000 on ollut Darfurin alueella, kertoo YK:n lastenjärjestö Unicef.

Unicefin mukaan kotinsa jättäneiden lasten lisäksi ainakin 330 lasta on kuollut ja yli 1 900 lasta on loukkaantunut taisteluissa. Unicefin mukaan erityisesti Darfurin alueen tilanne on huolestuttava.