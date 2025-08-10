Yli 60 ihmistä kuollut viikon aikana nälkään Sudanin Darfurissa

AFP / Lehtikuva
Julkaistu 51 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Nimettömänä pysyneen terveysviranomaisen mukaan luku sisältää vain ne ihmiset, jotka ovat onnistuneet pääsemään sairaaloihin.

Ainakin 63 ihmistä kuoli viikon aikana nälkään Sudanin länsiosassa piiritetyssä El-Fasherin kaupungissa Darfurin alueella. 

Paikallisen lähteen mukaan monet perheet ovat haudanneet kuolleita hakematta lääkärin apua huonojen turvallisuusolosuhteiden ja kuljetusvaikeuksien vuoksi.

El-Fasherin kaupunki on ollut puolisotilaallisen RSF-joukkojen piirittämänä viime vuoden toukokuusta lähtien. RSF on ollut sodassa Sudanin asevoimia vastaan vuodesta 2023 lähtien.

Kansainvälinen rikostuomioistuin (ICC) kertoi heinäkuussa olevan perusteltua uskoa, että Darfurin alueella tehdään rikoksia ihmisyyttä vastaan.

