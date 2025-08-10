Israelissa kymmenettuhannet osoittivat mieltä sodan lopettamisen puolesta

Lauantainen mielenosoitus oli selkeästi muita viime aikoina pidettyjä suurempi.
Israelissa Tel Avivissa kymmenettuhannet ihmiset osoittivat mieltään Gazan sodan lopettamisen puolesta.
Viranomaiset eivät tarjonneet arviota mielenosoittajien määrästä, mutta lauantainen mielenosoitus oli selkeästi muita viime aikoina pidettyjä suurempi.
Uutistoimisto AFP:n paikalla olleet toimittajat arvioivat mielenosoittajia olevan kymmeniä tuhansia.
Äärijärjestö Hamasin ottamien panttivankien omaisia edustava järjestö sanoi mielenosoitukseen osallistuneen satatuhatta ihmistä.
Pääministeri Benjamin Netanjahun hallitusta vastaan on järjestetty säännöllisesti mielenosoituksia lähes kaksi vuotta kestäneen Gazan sodan aikana.
Monissa mielenosoituksissa on vaadittu, että hallituksen tulisi sopia Hamasin kanssa panttivankien vapauttamisesta aiempien aseleposopimusten tapaan.
Hamas kaappasi lokakuussa 2023 yhteensä 251 panttivankia. Israelin asevoimat on arvioinut, että noin 50:stä edelleen Gazassa olevasta panttivangista 27 on kuollut.
YK:n turvallisuusneuvosto koolle
Perjantaina Israelin turvallisuuskabinetti hyväksyi suunnitelman laajentaa maan sotatoimia Gazan kaistalla Gazan kaupungin valtaamiseen. YK:n turvallisuusneuvoston on määrä käsitellä Gazan tilannetta tapaamisessaan tänään sunnuntaina.
Gazan väestönsuojeluviranomaisen mukaan lauantaina Gazan kaistalla kuoli Israelin tulituksessa ainakin 37 ihmistä, joista 30 oli humanitaarista apua odottavia siviilejä.
Israelin hyökkäyksessä Gazaan on kuollut yli 61 000 ihmistä. Israelin sotatoimia edeltäneessä Hamasin hyökkäyksessä Israeliin kuoli yli 1 200 ihmistä.