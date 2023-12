CNN: Kuvamateriaali Gazasta leviää, kymmenet pidätetyt polvillaan alusvaatteissa – MTV Uutiset seuraa sotaa

Sosiaalisessa mediassa leviää kuvamateriaalia Gazasta, jossa Israelin sotilaat ovat pidättäneet kymmeniä miehiä. Miesten silmät on sidottu, he ovat pelkissä alusvaatteissa ja he ovat polvillaan maassa tai heitä kuljetetaan sotilasajoneuvoissa.

Torstai

Uhreista kertoo Libanonin terveysministeriö. Israelin armeija on säännöllisesti tulittanut Libanonin eteläosia. Israel on myös evakuoinut Libanonin rajan läheisyydessä sijaitsevia asutuskeskuksia, sillä Libanonissa toimivan Hizbollah on ampunut rajan takaa raketteja Israeliin. Asukkaita on evakuoitu myös Libanonin puolella. (CNN)