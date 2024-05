YK: Gazan jälleenrakentaminen vaatii suurinta ponnistusta sitten toista maailmansotaa seuranneiden vuosien

YK:n edustajan mukaan 72 prosenttia Gazan asuinkäytössä olleista rakennuksista on kokonaan tai osittain tuhoutunut.

– Tuhojen mittakaava on valtava ja ennenäkemätön, YK:n varapääsihteeri Abdallah al-Dardari sanoi tilaisuudessa Jordanian pääkaupungissa Ammanissa.

– Tämä (jälleenrakentaminen) on tehtävä, jollaista kansainvälinen yhteisö ei ole kohdannut sitten toisen maailmansodan, hän jatkoi.

Hamasin kommentit varovaisen positiivisia

Aselevon välittäjien mukaan pöydällä on nyt sopimus, joka rauhoittaisi tilanteen Gazassa 40 päiväksi, minkä lisäksi sopimukseen liittyisi myös israelilaispanttivankien vaihtaminen jopa tuhansiin palestiinalaisvankeihin. Britannia avasi sopimuksen sisältöä aiemmin viikolla.

– Hamasin on sanottava kyllä ja saatava tämä (sopu) tehtyä, Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken sanoi keskiviikkona Israelissa.

Yhdysvallat on yksi Israelin tärkeimmistä liittolaisista.

Israel yhä iskemässä Rafahiin

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu vannoo edelleen, että Israelin joukot aikovat tehdä iskun Gazan eteläosassa sijaitsevaan Rafahin kaupunkiin, syntyi aselepoa tai ei. Suurin osa Gazan kaistan arviolta yli kahdesta miljoonasta asukkaasta on paennut Israelin sotatoimia Rafahiin.

– Me teemme sen, mikä on välttämätöntä, jotta voitamme vihollisemme, myös Rafahissa, Netanjahu sanoi hallinnolleen torstaina.

Hamasin alaisen Gazan terveysministeriön mukaan Israelin ilmaiskut ja hyökkäykset ovat surmanneet Gazassa liki seitsemän kuukautta kestäneen sodan aikana noin 34 600 ihmistä, joista valtaosa on ollut naisia ja lapsia.

Israelin arvion mukaan Hamasilla ja muilla äärijärjestöillä on edelleen Gazassa panttivankina satakunta ihmistä. Loput panttivangit on joko vapautettu tai he ovat kuolleet. Lokakuun hyökkäyksessä siepattiin noin 250 ihmistä.