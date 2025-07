Gazan viranomaiset: Israel iski jälleen avustuksia hakeneita vastaan – yli 70 kuollut

Israel käski sunnuntaina palestiinalaisia poistumaan Gazan keskiosista.

Gazan väestönsuojeluviraston mukaan Israelin asevoimat tulitti myös sunnuntaina avustuksia hakemaan tulleita ihmisiä. Alustavien tietojen mukaan kuolleita oli yli 70, viranomainen sanoi.

Vastaavassa tilanteessa lauantaina kuoli viraston mukaan lähes 40 ihmistä.

YK:n Maailman ruokaohjelman mukaan sen 25 rekasta koostunut saattue kohtasi suuria määriä nälkäisiä siviilejä, joita kohti ammuttiin lähellä Gazan kaupunkia.

Israel kiisti kuolonuhrien määrän ja sanoi maan armeijan ampuneen varoituslaukauksia poistaakseen siihen kohdistuneen uhan tuhansien keräännyttyä avustuspisteelle.

Avustuspisteiden lähellä tehdyistä iskuista on raportoitu kesän aikana toistuvasti. Iskuissa on kuollut useita satoja ihmisiä. Tiistaina YK ilmoitti, että lähes 900 ihmistä on kuollut Gazassa yrittäessään saada ruokaa.

Paavi Leo tuomitsi sunnuntaina Gazan "raakalaismaisen" sodan ja vaati silmittömän väkivallan käytölle loppua. Paavi toisti vetoomuksensa rauhan puolesta ja paheksui samalla Israelin asevoimien viime torstaina tekemää iskua Gazan katoliseen kirkkoon.

Paavi sanoi olevansa iskun vuoksi syvästi surullinen.

Panttivankien omaiset huolissaan

Israelin asevoimat antoi aiemmin sunnuntaina palestiinalaisille käskyn poistua Gazan keskiosista Deir al-Balahin alueelta ja varoitti valmistelevansa alueelle iskua äärijärjestö Hamasin taistelijoita vastaan.

Asevoimien tiedottaja ilmoitti arabiankielisessä viestissä viestipalvelu X:ssä, että Israel laajentaa operaatiotaan alueella uusiin kohteisiin ja että palestiinalaisten pitäisi oman turvallisuutensa vuoksi poistua heti.

YK:n humanitaarisen avun koordinaatioyksikkö OCHA arvioi, että Israelin voimassaolevien evakuointikäskyjen piirissä on 80 prosenttia Gazan väestöstä.

Hamasin sieppaamien panttivankien omaiset taas arvostelivat asevoimien aikeita ja sanoivat pelkäävänsä, että hyökkäyksen laajentaminen voi asettaa panttivangit vaaraan. Gazassa arvioidaan olevan vielä 49 panttivankia, joista 27:n uskotaan kuolleen.