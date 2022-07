Kymmenen ihmistä kuoli Venäjän ohjusiskussa kerrostaloon Odessan alueella – MTV seuraa sotaa

Putin kiistää Venäjän olleen Ukrainan Krementshukin ostoskeskusiskun takana

Zelenskyi: Valvontakameran tallentaman video todistaa iskun tahallisuuden

Amnestyn mukaan ohjusisku teatteriin Mariupolissa maaliskuussa on sotarikos

Syyria on tunnustanut Itä-Ukrainan separatistialeet itsenäisksi

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta 2022

Putin: Venäjälle ei ole ongelma, jos Suomi ja Ruotsi liittyvät sotilasliitto Natoon, mutta vastatoimia on luvassa

Venäjän hyökkäys käynnisti keskustelun Naton roolista. Lue kaikki Nato-uutiset täältä