Syyslomia vietetään hyvin kirpeässä säässä.
Alkuviikolla viileä pohjoistuuli painaa lämpötilat koko maassa alle kymmenen asteen, kertoo meteorologi Jenna Salminen.
Viikon puolivälissä sää vähän lauhtuu, mutta vain hetkellisesti. Matalapaine kulkee Suomen tuntumassa, mutta sen perässä tulevat hyytävät lämpötilat loppuviikoksi.
– On sitten oikein kunnolla tulossa kylmänpurkausta pohjoisesta, Salminen sanoo.
– Tuuli tuo todella kylmää ilmaa ja sen verran, että päivällä lämpötilat voivat jäädä pakkaselle osassa Lappia.
Ensi viikolla on vuoroin aurinkoista ja sateista, mutta pohjoisessa sateet voivat tulla räntänä tai jopa lumena.
Jos sää pysyy selkeänä, voi yöpakkasia olla etelässä asti.