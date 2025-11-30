Ensi viikolla Lappi saa 10-15 senttiä lisää lunta, mutta etelässä ja maan keskiosassa lämpötila näyttää pyöreää nollaa.

Sunnuntaina saamme kylpeä auringonpaisteessa osassa maata.

– Valosta kannattaa nauttia mahdollisimman aikaisin, koska iltapäivän aikana pilvisyydessä tapahtuu selkeä muutos. Uudet pilvet työntyvät ylle etelän puolelta ja sitä seuraa myös sadealue, MTV Uutisten meteorologi Jenna Salminen kertoo.

Sadealue leviää eteläosiin vähitellen lounaasta. Maan keskivaiheilla on vielä iltapäivällä poutaista, mutta iltaa kohti sinnekin ulottuu etelästä saapuva sade ja se muuttuu myös lumeksi ja rännäksi.

Ajokeli huono

Yön aikana sadealue liikkuu etelästä pohjoiseen.

– Ajokeliin on odotettavissa muutosta huonompaan, erityisesti lumisen sateen alueella pohjoisessa, missä voi tulla 10-15 senttiä lisää lunta, Salminen varoittaa.

Ajokeli on petollinen koko maassa, vaikka mittari ei näyttäisikään pakkaslukemia.

– Tien pinnat ovat etelää myöten pakkasella. Kaikki tuo kosteus eiliseltä on voinut päästä jäätymään tien pinnoille, Salminen sanoo.